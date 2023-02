UDRUŽENJE NAŠA DRINA: Vučić nikada neće izdati svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju

Udruženje "Naša Drina" koja je na listi Socijalisticke partije Srbije daje punu, bezrezervnu podršku predsedniku države Srbije Aleksandru Vučiću u očuvanju srpske teritorije Kosova i Metohije, koja će po Aleksandru Vučiću i "Našoj Drini" ostati večno u sastavu Srbije - kaže funkcioner ovog pokreta Uglješa Grgur.

- Cilj mnogih stranaka u parlamentu i pojedinaca je, naravno, da se reklamiraju, da iznose kritike na račun predsednika države, a ne znam koliko im je baš stalo do Kosova i Metohije. "Naša Drina" je uz predsednika Vučića, kao i Socijalisticka partija na čijoj listi se nalazi "Naša Drina". Meni je žao, kao zameniku predsednika "Naše Drine" što nisam ušao sada u Skupštinu, neću moći da uzmem reč, ali mi imamo našeg predsednika Igora Braunovića koji je iskreno, kao pravi srpski borac i patriota, humanitarni radnik, neko ko se borio za KiM u najjačim elitnim policijskim i vojnim jedinicama uzeo svoju reč i u ime "Naše Drine" podržao predsdnika države, Kosovo i Metohiju, sve građane Kosova i Metohije, to su naši gradani, građani Republike Srbije, sa jednom porukom da nikada niko iz "Naše Drine" nikada neće izdati ni prodati KiM.

- Mi ćemo biti uz politiku Aleksandra Vučića i Ivice Dačića. Oni su, ubeđen sam i znam, to je do sada vreme pokazalo da su to takvi političari, sa takvim genima i iz takvih porodica da nikada nece izdati Kosovo i Metohiju. Mojih četvoro Grgura je ubijeno u Jasenovcu i mnogih iz "Naše Drine", kao što je i predsednikov deda ubijen u Jasenovcu - mi nemamo izdajničke gene, mi nikada necemo izdati svetu srpsku zemlju Kosovo i Metohiju, kao ni jednog Srbina ma gde on živeo, kao ni naše Republiku Srpsku i Crnu Goru - rekao je Uglješa Grgur.