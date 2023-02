Miletić za Pink o 'cirkusu u Skupštini': Poslali smo lošu sliku u svet (VIDEO)

U Skupštini Srbije prilikom izlaganja predsednika Srbije Aleksandra Vučića o pregovorima sa Prištinom i situaciji na KiM došlo je do verbalnog sukoba dela opozicije i predsednika Srbije Aleksadra Vučića, i za dlaku je izbegnut fizički obračun.

Profesor dr Dejan Miletić izjavio je za vikend Novo jutro sa Jovanom Jeremić da podržava demokratski princim i da poštuje tuđe mišljenje i stavove ali kad neko želi nasilje da uvede u politiku tu je izuzetno osetljiv.

- Izuzetno me to nervira. Bilo kakvi oblici agresije, nasilja, provokacije, nešto što bi delilo emotivno zemlju, naš narod. Naš narod je dosta emotivan, i on voli emotivnost i srčanost i sad kad neko po najtanjim žicama našegnaroda gleda da rovari to nije dobro, i to je izuzetno opasno i hvala bogu uzelisu se pameti pa na kraju krajeva su spustili loptu - kaže Miletić.

On navodi da nema veće snage Srbije u ovom kritičnom momentu od te neagresivnosti prema institucijama, prema državi i da to ne smemo da dozvolimo.

- Pogledajte, sve su se na zapadu najjače zemlje urotile i hoće ovom Kosovu nikakvom da daju državnost. Pa ne može da dobije državnost, pa da idu od priznavanja, nije sila dovoljna - kaže Miletić i dodaje da državu moraš da poštuješ jer je ona tekovina napora i žrtava tvojih predaka.

Stevica Deđanski sa instituta za političke studije izjavio je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić da se slaže da svako ima pravo na svoje mišljenje i da nije problem da nosi transparent, njemu je interesantno da su i jedni i drugi.

Kako je rekao cela matrica na skupštini je bila da napadaju Vučića od starta, jedni zato što nije potpisao sporazum, a drugi zato što jeste potpisao sporazum. Predsednik je lepo izašao i rekao da nije potpisao sporazum, niti će priznati da ode kosovo, niti ću ih priznati u UN dodaje Deđanski.

- I šta sad? Onda su krenuli u agresiju. Oni da su hteli konstruktivno rešenje oni bi se odazvali pozivu na konsultacije, onda ne bi bilo televizije, onda bi zaista moglo da se priča o nekim stvarima koje možda ne mogu javno, gde bi mogli da pitaju predsednika, gde bi im on odgovorio - navodi Deđanski.

Deđnski je povodom kako je rekao drčnog stava i izjave da pojedini poslanici ne žele da podele odgovornost njih pitao zbog čega se uopšte bave politikom.