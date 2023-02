Krstić: Incident u Skupštini bio planiran unapred

Žučna rasprava tokom sednice Skupštine Srbije, na kojoj se govori o Kosovu i Metohiji, u jednom trenutku pretvorila se u incident. Došlo je do koškanja između poslanika opozicije i vladajuće koalicije.

Nebojša Krstić, marketniški stručnjak izjavio je za Pink da nakon analize događaja možemo da izvučemo zaključak da je ovaj incident bio planiran unapred.

- Čitava ta tarapana i nasilna opstrukcija je počela tako što je određen deo poslanika u jednom trenutku izvukao unapred odštampane banere, za koje ne samo da je bilo potrebno vremena da to dizajnira, odštampa nego i da plati - kaže Krstić.

On navodi da to nije bio papir na kojem su poslanici flomasterom nešto napisali isprovocirani nečim što se dešava, nego unapred pripremlljeno, spakovano i doneto ispod miške d se upotrebi kad neko da znak.

- Krenulo je sa tim, onda su bez ikakvog povoda odjedanput su nagrnuli ka mestu gde sedi predsednk Srbije i predsednik Skupštine, što je bilo frapantno, jer ja od 90. pratim Skupštinu, i u vreme kad su bili najžešći sporovi i trvenja nikad nikome nije palo da orkestrira dvadesetak ljudi koji će krenuti da biju predsednika republike ili bilo kog u Skupštini - kaže Krstić i dodaje da se to nikada nije desilo u novijoj istoriji Srbije.

On navodi da je posledica bruka, ne za predsednika koji sve vreme sedi i gleda u neverici, već je to pokušaj opstruiranja Skupštine kao institucije. Destruiraju Skupštinu oni koji sve vreme optužuju Vučića da on destruira institucije.

Uglješa Mrdić, narodni poslanik iz SNS-a izjavio je za za Pink da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pokazao kako se bori za Srbiju.

- Dva dana smo imali sendicu posvećenu izveštaju o KiM, Aleksandar Vučić je jasno rekao pred građanima Srbije, pred nama narodnim poslanicima da nikada neće priznati nelegalnu tzv državu Kosovo, i da nikada neće podržati da Kosovo uđe u UN i da je Kosovo i Metohija južna srpska pokrajina i sastavni deo Republike Srbije - kaže Mrdić.

On je naveo da se jedan deo poslanika sramno i divljački ponašao i da je bio svedok brojnih uvreda i psovki koje su poslanici iz Narodne stranke, iz Demokratske stranke, iz novog DSS-a, iz Dveri i Zavetnika i još pojedini poslanici drugih stranaka koji su izrekli na račun predsednika.

Ognjen Karanović iz Centra za društvenu stabilnost izjavio je za Pink da ne može da se seti ni jedne države na svetu, zato što takve situacije nije ni bilo, u kojoj šef države gotovo 24 časa sluša narodne poslanike sedi u nacionalnom parlamentu i pruža narodnim poslanicima izveštaj o onome šta se događa sa našom državom i njenom pokrajnom.

- Kad su videli da transparenti ne pomažu, da pristojna država ne želi to da vidi e onda je počelo ovo o čemu je kolega Mrgić govorio - navodi Karanović.