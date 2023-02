MENJA SE ODNOS PREMA SRBIJI! Dačić: Amerikanci ocenili da je pristup Beograda konstruktivan, a Kurtijev negativan

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da je njegov utisak posle posete Vašingtonu da se u SAD „veoma promenila atmosfera i odnos prema Srbiji u odnosu na protekle godine“ i istakao da bez dobrih odnosa sa tom državom nije moguće doći do rešenja po pitanju Kosova.

Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova izjavio je za Pink da su ključni razgovori vođeni u Stejt departmentu sa ljudima koji su pre nekoliko nedelja bili u Beogradu i koji se bave nama, a to su: Derik Šole, koji ima status državnog savetnika i pomoćnika Blinkena kojeg je postavio direktno predsednik Bajden i Gabrijel Eskobar, koji se kontinuirano bavi nama u ovim teškim momentima.

- Utisak te posete je to da se veoma promenila atmosfera i odnos prema Srbiji u odnosu na protekle godine - rekao je Dačić.

On je naveo da se danas vidi veće razumevanje Srbije, mnogo više razumevanja za to šta su problemi srbije i šta je viđenje Srbije.

Dačić je rekao da ne može da kaže da su pozicije istovetne , zato što postoje strukturne i sistemske razlike vezane za pitanje nezavisnosti Kosova i Metohije, ali da je sada situacija takva da se može reći da možemo da gradimo neke osnove za naše buduže strateško partnerstvo.

- Mislim da je to veoma bitna stvar jer je nemoguće uopšte razmišljati o načinu i mogućnosti da se dođe do nekog rešenja bez takvih odnosa sa SAD. To je posledica pre svega jednog odgovornog odnosa predsednika Aleksandra Vučića prema ovim najvažnijim pitanjima, njegovog pristupa pa i ovim poslednjim razgovorima i dešavanjima. Pristupu koji je i u Vašingtonu i u Briselu izazvao reakciju zvaničnika koji su rekli da se "Predsednik Vučić se poneo odgovorno za razliku od Kurtija" - naveo je Dačić.

- Nama nije bitno to da se poredimo sa Kurtijem ali generalno je to veoma značajno - kaže Dačić.