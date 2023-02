Orlić: Nijednu opomenu nisam izrekao, a bilo je opravdanih razloga

Predsednik Skupštine Srbije Vladimir Orlić rekao je danas da nijednu opomenu nije izrekao prethodnih dana, a bilo je, kaže, opravdanih razloga.

Orlićev komentar je usledio pošto ga je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov pozvao da izriče mere, jer su poslanici počeli da zloupotrebljavaju Poslovnik, pa su se čak javljali da navodno “hvale” Orlića. “Imali smo tri takve zloupotrebe, poslanici se javljaju tek da nešto kažu, pa vas molim da se držimo Poslovnika i da krenete da izričete opomene”, rekao je Jovanov. Orlić je odgovorio da je sugestija Jovanova na mestu, dodajući da zaista nije primenjivao nikakve mere, niti na ovoj sednici, niti prethodnih dana. “Videli ste i sami koliko je bilo opravdanih razloga i za drastičnije mere, pa nikom ništa, ali bukvalno nikom ništa. E, to vam je pokazatelj te strašne represije, diktatrure i tiranije kako to oni kažu”, rekao je Orlić u parlamentu. On je naveo da je u vreme dok je sadašnja opozicija rukovodila radom sednice bilo i prekida prenosa, ulazaka batinaša, prebijanja narodnih poslanika, pa čak i izbacivanje kompletnih poslaničkih grupa zbog samo jedne reči. “To je tada bila demokratija. Sad smo imali divljanje, fizičke napade na predsednika republike, a nisu dobili ni opomenu i sad je diktatura i represija. Ali, tu se sada vidi koliko je više demokratije i slobode nego u vreme prethodne vlasti”, rekao je Orlić. Poslanici Skupštine Srbije danas raspravljaju o setu pravosudnih zakona koji se donose radi usklađivanja sa izmenom Ustava u oblasti pravosuđa nakon što su sinoć završili raspravu o KiM i usvojili izveštaj o pregovorima sa Prištinom za period 1. septembar – 15.januar. Tokom posebne sednice o KiM umalo je došlo do tuče između poslanika, deo opozicije je ometao predsednika Srbije Aleksandra Vučića dok je govorio, dok ga je Miloš Jovanović iz Novog DSS-a zaklonio transparentom “Ne ultimatumu”. Nakon toga se stvorila gužva u delu sale gde je sedeo predsednik, došlo je i fizičkog kontakta između poslanika koji su se gurali i koškali, a Orlić, kako je danas i potvrdio, nije izrekao nijednu opomenu.