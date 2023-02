TEROR NAD SRBIMA SVE UČESTALIJI: Serija incidenata i etnički motivisanih napada albanskih ekstremista na naš narod na KiM

Nema mira za Srbe na Kosovu i Metohiji, a serija incidenata i etnički motivisanih napada nastavljena je ranjavanjem devetnaestogodišnjeg Bobana Đuzića iz multietničkog sela Mogila u opštini Vitina, kojeg su komšije Albanci u petak po podne izboli nožem u predelu leđa, odnosno leve lopatice.

Takođe, u noći između petka i subote više metaka ispaljeno je iz vozila u pokretu pored spomenika Milošu Obiliću u centru Gračanice.

- Ranjeni Boban Đuzić je stabilno, ali će mladić zbog praćenja biti zadržan u bolnici u Pasjanu - rekao je dežurni lekar ove bolnice Dejan Jocić.

Bobanov otac Ivica Đuzić u izjavi za "Novosti" potvrdio je da je njegov sin stabilno i da će iz bolnice verovatno izaći danas tokom prepodneva. On je istakao da je zahvalan Kancelariji za Kosovo i Metohiju, odnosno državi Srbiji, koja je obezbedila advokata koji će ih zastupati pred sudom protiv napadača. Mladić je zadobio dva uboda nožem, a napadnut je u petak oko 13.30 kada su na njega nasrnula trojica Albanaca iz sela.

- Sin mi je dobro, ušili su mu ranu, ali je još u bolnici. Iako je policija uhapsila svu trojicu napadača, dvojicu maloletnika su pustili, a onog starijeg od 46 godina su zadržali - rekao je za naš list Bobanov otac Ivica, dodajući da je strašno to što su njegovog sina Albanci napali iz čista mira, dok je šetao psa.

I dok ističe da su u selu u kojem ima oko sedamdeset srpskih domaćinstava i znatno više albanskih i juče ujutru nastavili sa provokacijama, jer se jedan od dvojice maloletnika koji je učestvovao u napadu šetao ispred njihove kuće, Ivica pojašnjava da u domaćinstvu živi sa roditeljima, suprugom i petoro dece.

- Iako ni najstariji sin od 21 godinu, ni devetnaestogodišnji Boban nisu zaposleni i živimo samo od socijalne pomoći i penzije mog oca, ne nameravam da napustim ognjište - poručuje Ivica Đuzić.

Vasilije Arsić, advokat Bobana Đuzića, kojeg je angažovala Kancelarija za KiM, potvrdio je juče da zasad nema nikakvih informacija od kosovske policije, već samo od porodice, da su dvojica od trojice napadača puštena kući, a jedan zadržan u pritvoru. Više informacija, istakao je Arsić, imaće kada stupi u kontakt sa tužiocem.

Na pitanje kakva očekivanja ima od kosovskih institucija, on je kazao da to zavisi od slučaja do slučaja, od sudije i tužioca koji vode postupak:

- Očekujem da institucije budu na nivou, da će da odrade postupak po svim propisima. Ovde očigledno postoji krivično delo ugrožavanja, odnosno pokušaj ubistva.

Povodom napada na srpskog mladića oglasila se i Kancelarija za KiM, koja opominje da se od početka godine beleži povećan broj etnički motivisanih incidenata u južnoj pokrajini:

- Jasno je da se pojačala i težina etničkih incidenata kako jača antisrpska politika Aljbina Kurtija. Od međunarodnih predstavnika očekujemo da spreče premijera privremenih prištinskih institucija da od pokrajine naprave novo bure baruta.

Povodom napada na mladića u selu Mogila oglasila se i Srpska lista, iz koje podsećaju da se napad događa u trenutku kada se srpska država bori da sačuva mir, kao i da se kroz dijalog rešavaju otvorena pitanja.

- Samo pukom srećom Boban Đuzić nije životno ugrožen, ali je strah srpskog naroda na Kosovu i Metohiji sve veći, jer ekstremisti ne staju sa napadima na sve što je srpsko. Očigledno da Kurtijev lov na Srbe ne prestaje, a odgovornost za to snosi on, njegovi sledbenici, ali i međunarodna zajednica koja ćutke prelazi preko ovih etnički motivisanih napada - zaključuje se u saopštenju Srpske liste.

STRAŽARE KAKO BI SPREČILI DA PONOVO POČNU RADOVI

Meštani sela Dren u opštini Leposavić, čija su se imanja našla na meti prištinskih vlasti koje planiraju eksproprijaciju više od 80 hektara na ovom području, i juče su četvrti dan zaredom nastavili sa protestom. Prištinske vlasti sredinom protekle sedmice angažovale su radnike da izvode radove na proširenju puta za potrebe izgradnje "baze pogranične policije" na brdu iznad sela, a na kojem se nalaze i srpsko groblje i crkva koja prema svedočenju meštana potiče još iz rimskog perioda.

- Iako su obustavili radove posle našeg protesta, strepimo šta će se desiti od sutra, kada počne nova radne sedmica - kaže nam jedan od okupljenih meštana pokraj puta koji iz pravca Leposavića vodi ka Jarinju, odnosno u pravcu sela Dren i okolnih zaseoka.

Podsećaju da im je "pukovnik kosovske policije" pokazao postojeći projekat za izgradnju baze na ovom području. Ponavljaju da će i životima braniti svoju zemlju i da će se suprotstaviti odlukama Prištine. Na njihovoj zemlji, kažu Srbi, Priština ne namerava samo da izgradi bazu, već i da istražuje rudna bogatstva, zbog čega je tzv. kosovska vlada donela odluku o dodatnoj eksproprijaciji zemljišta.

JOŠ JEDNA LAŽNA POTERNICA

Tzv. kosovska policija raspisala je poternicu za 60-godišnjim Srbinom Slavišom Filićem, koji se sumnjiči za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Na fejsbuk-nalogu kosovske policije objavljeni su puno ime i prezime, ime oca, fotografija i datum rođenja Srbina za kojim je raspisana poternica. Građani su pozvani da obaveste policiju ukoliko poseduju informacije o tome gde se on nalazi. Drugi detalji nisu navedeni.

RAFALI

Povodom incidenta u Gračanici tokom noći između petka i subote, kada je ispaljeno više hitaca pored spomenika Milošu Obiliću u centru varoši, iz kosovske policije su izjavili da tragaju za vinovnikom. Saopštavaju da je incident zabeležen kao i registarski broj tablica automobila iz kojeg je pucano.

PROVOKACIJE

Boban Đuzić neposredno posle ranjavanja rekao je da su ga albanski dečaci i ranije provocirali i dobacivali mu pogrdne reči kada bi prolazio ulicom i šetao psa. Međutim, u petak po podne na njega su nasrnuli s leđa nanevši mu povrede nožem.