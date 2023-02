HAOS U SKUPŠTINI DONEO KORIST SAMO MRZITELJIM SRBIJE! Milovanović o incidentu koji napravila opozicija: Vidi se da je sve unapred pripremano

Direktor Srpskog telegrafa Saša Milovanović ocenjuje da incident koji se dogodio u republičkom parlament, a koji je najveću korist doneo mrziteljima Srbije, nije spontana reakcija.

- Transparenti su profesionalno urađeni. Ne može se reći da ih je poneo trenutak. Po ovome se vidi da je pripremano danima unapred i da je sednica o Kosovu i Metohiji poslužila za iznošenje parola, bez ideja i predloga - istakao je Milovanović gostujući u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

Prema njegovim rečima, kada vidite šta su ti ljudi uradili i kakvu su sliku poslali u svet mora da vas bude sramota.

- Ta slika koja je poslata iz Skupštine je najviše ponogla Albancima na KiM i Aljbinu Kurtiju i mrziteljima Srbije u okruženju koji su od njih napravili zvezde - istakao je Milovanović.

On je ukazao da postoji osnovna podela opozcije na desnu - patriotsku, ali sa "j" koja više voli Rusiju od Srbije i levu - tajkunsko - zelenu koja bi uradila sve što im se naruči sa zapada.

Novinar Saša Jovanović kaže da je kao bivši poslanik imao želju da proba da učini nešto konkretno i da neki konkretan predlog.

- Konkretni predlozi i ideje su u Srbiji u deficitu. Uspeo sam da vidim kako skupština funkcioniše. Shvatio sam da je najveći problem srpske političke scene to što se stranke uopšte ne bave politikom. U većini su to interesne organizacije. Sada imate 30 različitih partija od kojih između 25 i 27 nema nikakav politički program, odnosno imaju neki, jer to moraju, ali ne njihov originalni i autentični - naveo je Jovanović.

Kako je dodao, i u strankama koje su na vlasti veliki broj je iz čistog interesa i mnogo čak i na visokim položajima nemaju svoje političke stavove.

- Ovi koji su sada opozijca su opozicija isključivo voljom nekih tamo ljudi koji su odličili da moraju da postoje u skupštini, pa tamo figuriraju, a cenzis za ulazak u parlament je skupšten. Moranje da se bude u skupštini bez ikakvog koncepta rezultira haosom kakav smo imali pre neki dan - dodao je Jovanović.

Novinar Dušan Vukajlović kaže da se u ovoj raspravi u Skupštini pokazalo da među onima koji bi trebalo da izađu sa nekim konstruktivnim predlozima kao opozicija, nema rešenja, već samo mahanja, urlanja, skandiranja...

- Znalo se da nisu došli da razgovaraju i da izađu sa bilo čime što bi doprinelo usvajanju zajedničkog stava o KiM, već idu na buku, galamu, cirkus. Kao građanin Srbije dok to gledaš, osećaš se bedno i poniženo i pitaš se ko je mogao da izabere te ljude - dodao je Vukajlović.

