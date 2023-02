KURTI JE SAMO PREFORMULISAO STARE ZAHTEVE! Pandurević za Pink o Kurtijevim 'uslovima' za formiranje ZSO i stavu Brtanije

Pored pritisaka iz Brisela i Vašingtona premijer privremenih institucija u Prištini Aljbin Kurti ne samo da se opire da sprovede dogovor o Zajednici sprkih opština već iznosi i šest novih uslova za koje predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da su crvene linije preko kojih država nikada neće preći.

General u penziji Vinko Pandurević kaže da Kurtijevi zahtevi nisu novi, već ih je drugačije formulisao.

- On insistrira da se Zajednica srpskih opština formira tek nakon međusobnog priznanja. Očito da Velika Britanija ima neke svoje interese - da li je samo jedna od tih zemalja koja je isturena da naruši jedinstvo zapada po pitanju formiranja ZSO ili baš ima svoje interese veliko je pitanje. Uvek kada nam se učini da postoji neko jedinstvo koje može ići nama u prilog, pojavi se neko ko to remeti - naveo je Pandurević gostujući u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić.

On je ukazao da je Britanija, koja više nije članica EU i blizak saveznik Amerike, oduvek zainteresovana za Balkan.

- To intersi su najčešće bili pogubni po nas. Ali to je zemlja koja gubi stari sjaj i moć i sada na Balkanu pokušava demonstrirati svoju novu poziciju - primetio je Pandurević, koji je uveren da će Srbija imati snagu da se izbori sa pritiscima.

Bivši diplomata Branko Branković se prvo osvrnuo na haos koji je opozicija napravila u Skupštini, istakvši da se snimci tog incidenta već danima vrte na različitim televizijama što oni jedva čekaju.

- Na taj način im se daje publicitet. Cela Srbija je to videla, i to uživo i nema potrebe da se ponavlja. Oni pokušavaju nešto što očigledno ne može da prođe, pa prelaze u prostakluk i to im ne ide u korist - istakao je Branković.

Kako je dodao, opozcija treba da postoji, ali mora biti konstruktivna, a ne rušilačka.

- Kada je reč o Velikoj Britaniji, ona je uvek bila prilepak američke politike. Ne mogu da prihvate da više nisu velika kolonijalna sila i to se vidi na svakom koraku - rekao je Branković.

On je naglasio da Velika Britanija ništa ne radi sama, već u dogovoru sa Amerikom:

Vidim i osećam da postoji ozbiljan rivalitet između SAD, Velike Britanije i evropskih zemalja. Oni se boje da će izgubiti inicijativu na Balkanu, jer im ono što se dešava u Ukrajini ne ide u korist, a Kurti samo radi ono što mu se kaže.

Autor: