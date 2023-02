TOMIĆ ZA PINK: Nakon što je opozicija u skupštini prikazala ANTIDRŽAVNIČKI STAV, normalno je da je bila očekivana i Kurtijeva reakcija

Premijer Kosova Aljbin Kurti je nedavno ponovio stav da "multietnički Ustav ne dozvoljava formiranje monoetničke Zajednice". On je to izjavio 1. februara u Uroševcu, dodajući da je Srbija ta koja želi etničke podele na Kosovu i poručio joj da "to pokuša u svojoj kući".