Najbolji strelac Srbije vazdušnom puškom u 2022. godini u izboru Streljačkog saveza Srbije je jagodinac Lazar Kovačević, član Streljačkog kluba “Jagodina 92”.

Kovačevića i njegovog trenera Miomira Spasojevića primio je danas predsednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma.

- Jagodina se ponosi Lazarom Kovačevićem i njegovim rezulatima. Ovo je još jedan dokaz da je Jagodina grad sporta, jer naši sportisti postižu vrhunske rezultate, a to znači da su u Jagodini stvoreni uslovi za takve rezultate, kako u individualnim tako i u kolektivnim sportovima. Na osnovu broja stanovnika Jagodina danas ima najuspešnije sportiste u Srbiji, od streljaštva, rukometa do borilačkih sportova - rekao je Marković i dodao:

- Za sve nas u celoj Srbiji je važno da se širom sveta, zahvaljuući našim sportistima intonira srpska himna i vijori srpska zastava i sportisti su najbolji ambasadori naše zemlje. Grad Jagodina finansira sve sportove na svojoj teritoriji i seoske i gradske i individualne i kolektivne i to zahvaljujući štednji. Na mesečnom nivou grad Jagodina štedi između 8 i 10 miliona dinara tako što ne troši sredstva za poltičare, već za građane. Do kraja godine ćemo potpuno adaptirati streljanu u Jagodini, tako da ćemo u našem gradu moći ugostiti i najbolje svetske strelce. Grad Jagodine daje i mesečne stipendije najboljim sportistima, a jedan od njih je Lazar Kovačević, koga očekujemo da vidimo na Olimpijskim igrama 2024. godine u Parizu. U Srbiji su poslednjih 10 godina mnogo poboljšani uslovi za sve sportove i to zato što je Srbija politički i ekonomski stabilna i sigurna i međunarodno popularna, zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Lazar Kovačević će za postignute uspehe dobiti i posebnu nagradu Grada Jagodine.

Lazar Kovačević se zahvalio Gradu Jagodini i njenom predsedniku Draganu Markoviću Palmi na podršci svih ovih godina i poručio:

- Pozivam sve sportiste u našem gradu da bez obzira na visoke uspehe ostanu u svom gradu Jagodini i zahvaljujem se lokalnoj samoupravi na uslovima koje je obezbedila za sve sportiste, tako i strelce. Daću sve od sebe da se nađem na spisku za Olimpijske igre 2024. godine”.

Trener Streljačkog kluba “Jagodina 92” Miomir Spasojević je izjavio da je na Svetskoj rang listi Lazar Kovačević na 10. mestu na planeti što je jedan od najvećih uspeha jagodinskog sporta u istoriji.

Današnjem prijemu u Skupštini grada Jagodine prisustvovali su i gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavlljević i sportski direktor Jagodinskog sportskog saveza Zoran Gligorijević. Kovačević je u 2022. godini osvojio zlatnu medalju pojedinačno na Svetskom kupu u Bakuu, a na istom takmičenju, u paru sa Andreom Arsović, izborio se za srebrnu medalju.

Na svetskom prvenstvu u Kairu osvojio je bronzanu medalju ekipno, na evropskom prvenstvu u Norveškoj, u paru sa Andreom Arsović, srebrnu medalju, koju je dobio i na Mediteranskim igrama u Alžiru. Ovom uspešnom strelcu grad Jagodina je pre dve godine kupio savremenu pušku i specijalno streljačko odelo.