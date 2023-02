Gradonačelnik Novog Sada poslao moćnu poruku: U NATO bombardovanju ostali bez tri mosta, a danas gradimo TRI nova, jedini u Evropi

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić osvrnuo se na izgradnju tri nova mosta, a juče je istakao da izgradnja mosta u produžetku Bulevara Evrope i mosta u sklopu Fruškogorskog koridora idu planiranom brzinom.

-Mi smo 1999. u NATO bombardovanju ostali bez sva tri mosta. Nismo imali nijedan most. Skelama, baržama smo prelazili na sremsku stranu i vraćali se nazad na stranu grada. 2018. smo vratili treći most, a sada gradimo tri nova mosta. Dobro je što je naša država toliko jaka da dva mosta, koja su najskuplja, finansira. Most u okviru Bulevara Evrope, to je gradski most na kome neće ići težak saobraćaj u vidu kamiona i onda u okviru Fruškogorskog koridora će biti saobraćaj za teške kamione, znači da na taj način izmeštamo težak saobraćaj iz grada Novog Sada. Dok treći, jedan lep most, pešačko biciklistički, finansiramo zajedno sa Autonomnom pokrajinom Vojvodinom. Uživam u tome kad rešimo neki problem. To je nešto najlepše, što vam daje snagu i energiju da svaki naredni dan uložite više truda i energije da završite neki stvarno važan projekat, od najmanjeg do najvećeg- stoji na Instagramu prvog čoveka Novog Sada.

