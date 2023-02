Dejan Lisica Pokret socijalista Novi Sad: LSV i POKS nema šta da traže u gradskoj vlasti

Dejan Lisica iz Pokreta socijalista Novog Sada kaže da ta stranka podržava odluku gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića da iz gradske vlasti udalji POKS.

- Potpuno se slažemo da političke stranke koje suštinski drugačije vide budućnost Srbije, pa samim tim i Novog Sada ne mogu da budu deo izvršne vlasti. Upravo iz tog razloga Pokret socijalista koristi ovu priliku da ponovo pozove na izbacivanje LSV-a iz gradske vlade i svih gradskih struktura ne čekajući ih da se oni sami smisle, jer LSV neće postati ni kvalitetniji, ni pošteniji nego što su do sada bili, a njihovo antidržavno delovanje ih samo po sebi kandiduje za izbacivanje po istom principu kao i POKS.O tome kako su POKS i LSV vodili poverene im resore i preduzeća to će građani oceniti na izborima, ali na žalost, sve greške i marifetluke zbog kojih su koalicija i građani trpeli, oni neće poneti sa sobom nego ostavljaju u nasleđe onima koji će sigurno raditi bolje i vrednije nego oni. Gradski odbor Pokreta socijalista Novi Sad podržava predsednika Vučića i uz njega je do kraja. Borićemo se sa predsednikom Vučićem i protiv lažnih socijalista i protiv lažnih patriota - poručili su u Gradskom odboru Pokreta socijalista Novi Sad.