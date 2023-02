Jovanov: Poslanici SNS jedinstveno uz Vučića, neki se sklanjaju

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov, rekao je danas da svi poslanici te stranke kao jedan stoje uz predsednika Aleksandra Vučića, sa željom da istraje u politici koju vodi, dok, kako je ocenio, ima onih koji se sklanjaju sa strane u teškoj situaciji.

Jovanov je za Tanjuug, posle sastanka poslaničke grupe u Skupštini Srbije, rekao da su poslanici SNS u duhu jedinstva završili tu sednicu i apsolutno stali uz Vučića.

“Predsednik Aleksandar Vučić se bori za to da Srbija ima budućnost, da se razvija i napreduje, a sa druge strane imamo ljude koji planduju dok on to radi, dok su najveći problemi u vezi sa KiM došli na red, sklanjaju se sa strane, često daju izjave, ali u delima ne vidimo tu podršku koju deklarativno pružaju”, rekao je Jovanov.

On je ocenio da su pritisci na predsednika postali nepodnošljivi, a među pritiscma su i navodi predsednice Evropskog pokreta Srba sa KiM i savetnica u vladi privremenih prištinskih institucija Rada Trajković.

Vučić je odbacio kao lažne navode Trajkovićeve da traži aboliciju za sebe i svoju porodicu.

Jovanov je ocenio da je Trajkovićeva na brutalan način slagala i izmislila celu priču, dodajući da je to vid pristiska na predsednika.

“Sve su to pritisci koji žele da slome predsednika i da Srbija ne uradi ono što je u njenom interesu, nego da se postigne nešto što je interes nekih drugih. Upravo zato mi predsedniku dajemo najjaču podršku, zato što znamo da se bori za Srbiju, za budućnost naše zemlje i zato što je važno da u toj borbi istrajemo. Mi znamo da predsednik neće odustati, da je borac” , rekao je Jovanov.

Kako kaže, jasno je da u ovakvoj situaciji svako pokazuje svoj trag, ističući da su mnogi koji su se predstavljali kao deo njihovog tima pokazali da vrlo lako otpadaju, razmišljaju o svojim pozicijama, o foteljama, a ne o tome da je teško i da treba stati uz predsednika kada se bori za Srbiju.

Na pitanje da li misli na socijaliste kada o tome govori, Jovanov je kratko odgovorio: "Sve sam rekao".