LAŽNI ALBANSKI SVEŠTENIK PROVALJEN PRE SKANDALA U SRPSKOJ SVETINJI: Odmah se oglasilo bratstvo Dečana, evo šta je planirao! (FOTO)

Džufkine tvrdnje iznete u medijima na tzv. Kosovu da je iz Dečana "izbačen samo zato što je Albanac" odbačene su kao manipulacija.

01/ Several days ago a citizen of Albania Nikolla Xhufka who falsely presents himself as an Orthodox priest tried to make a video at Dečani Monastery with provocative nationalist intentions. Orthodox Church of Albania had already issued a statement on him https://t.co/PwWd0tmoFZ pic.twitter.com/DGlVcyb7R5