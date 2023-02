UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić otkrio: Skupština SNS-a 27. maja, nakon toga će kao predsednik krenuti u obilazak svake opštine u Srbiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji „Nacionalni dnevnik“ na TV Pink i govori o aktuelnim dešavanjima u Srbiji.

Vučić je na temu Kosova i Metohije, o odnosu sa SPS-om i šta očekuje građane u narednom periodu rekao da smo govorili o Kosovu i Metohiji i da misli da smo mnogo važnih tema pokrenuli.

Predsednik je rekao da je u Skupštini govorio o KiM i da su ljudi mogli da vide ko je na ozbiljan način pristupio toj temi, a ko nije.

- Samo sam se nadao da će barem moći da podignu ruku i pritisnu taster, koji će biti isti barem po toj važnoj temi. Ali, od kada sam video da smo na referendumu mogli da odbijemo nezavisno pravosuđe, i širile su se laži i teorije zavere, više ništa ne može da me iznenadi. Lično sam uložio mnogo energije i truda, i odgovarao na sva pitanja - rekao je Vučić.

On je rekao da misli da su ljudi mogli da vide koliko je teška naša pozicija, ja sam se trudio da budem realan i racionalan, da imamo objektivan pristup i da govorimo o miru, a naravno mnogi drugi su iskoristili priliku da iznesu najteže moguće optužbe bez jasnih dokaza.

- Ono što je mene izneneadilo je da sam video da je sve bil opripremano i to može laiku da izgleda kao spontano, to sam zaključio istog dana. Njihova želja je bila da oni optuže mene za idaju i da mi ne daju da im odgovorim. Oni su oko 15 sati zakazali veliki protest ispred skupštiine. nisu očekivali da će neko da bude toliko uporan i miran da sedi na svom mestu i da se ne pomera i da sve to istrpi- rekao je Vučić.

Vučić je naveo da nismo bili zu parlamentu ujedinjeni u očuvanju naših vitalnih interesa.

- Svi mi imao različito viđenje državnog pitanja, ali nije to važno, političke razlike su Ok, suština je u tome da oni imaju samo jedan cilj, a to je kako oboriti SNS i mene kao njenog lidera i drugih stvari tu nema - naveo je Vučić.

On je istakao da su u pitanju naučeni političari kod kojih nema strateške dubine i sadržaja, već je pitanje samo kako će da iznesu uvrede.

- Uvrede nisu dovoljne. Ali su se oni samo uvredama koristili, ničega tu supstancijalno nije bilo. Oni kažu Ana Brnabić ima hrvatski pasoš. Pa demantujete, i vidite da su oni koji su optuživali su isto iznenađeni. A onda shvatite da su oni ponovo poverovali u sopstvene neistine, koje su godinama širili po mrežama, a vi nemate mogućnost da odgovorite jer se bavite ozbiljnim stvarima. To je negativna kampanja protiv mene i partije koju vodim - kaže on.

Vučić ističe i da kada je pokazao da je to laž, da se niko od onih koji su to govorili nije zacrveneo i izvinio.

- Plan im je bio suprotan. Plan im je bio da ja ne smem da izgovorim nešto, i da na osnovu toga se skupe ljudi ispred, kao da se narod samoinicijativno okupio, što je glupo. Kada se to nije desilo shvatili su da je nešto po zlu pošlo. To vam pokazuje sa koliko problema ćemo se suočavati. Kada imate nekoga ko priča o poštenju, a svom tastu je namestio 685 hiljada evra, a pri tome je đak ponavljač koji govori da je vrhunski intelektualac, onda se zapitate gde je ovde kraj - kaže predsednik.

Vučić je rekao da mi moramo na racionalan način da sagledavamo situaciju na KiM, i da sačuvamo mir.

- Moramo da se ponašamo ozbiljno, a ne parolaški, kao što su se neki ponašali. Ne daj bože da se dočepaju vlasti. Ja mislim da ljudi uvek na kraju prepoznaju rad i marljivost - kazao je Vučić.

O ćutanju SPS predsednik je rekao da svi na političkoj sceni vole da glume žrtve, i onda postavio pitanje koliko je puta pomenut Briselski sporazum u Skupštini negativno.

- 190 puta, i svaki put sam ja pomenut kao krivac, a ne onaj koji ga je potpisao. I ja nemam problem sa time. Kada je potpisan, ja sam otišao u Mitrovicu da ga branim. Ja mislim da u politici ne sme da bude foliranja, čak i kada je teško i loše morate biti otvoreni. Na dnevnim nivou ima 180 tekstova objavljenih protiv mene u mejnstrim medijima. Samo kod njih, ne u ovom ludilu, kod Brkića i tako dalje. A recite mi koliko ima negativnih tekstova o toj političkoj partiji. A ja na kraju diktator? I tako sam diktator od Tadića, Koštunice, Miloševića i ostalih, koji nikada nisu bili na Skupštinskim raspravama - rekao je Vučić.

Kako je rekao mnogi se sklanjaju kada dođu teška vremena, i puste da tuku po Vučiću.

- Video sam i to da je krenuo napad na nas u Skupštini, ponosan sam na ljude iz SNS koji su bili jedinstveniji nego ikada. Govorim o svim članovima poslaničke grupe. To sam mogao da vidim i danas, naravno uz svu zabrinutost u rukovodstvu SNS. Žao mi je što nisam to video kod ostalih. Što se naše reakcije tiče, o tome sam pričao i sa Dačićem. Ne mislim da je važno ko je koga zvao, niti da pravimo španske serije. Ništa se neće dogoditi preko noći, a ono što se dogodilo je značajno narušilo naše odnose - rekao je predsednik.

On dodaje da će se sutra videti sa Dačićem, i da ne misli da su u ovom trenutku izbori dobro rešenje za našu zemlju.

- Imamo mnogo stvari koje moramo da uradimo, kako bi građani i leto i zimu dočekali sigurno i na najbolji način. Oni očigledno nisu imali poverenja u nas, lično ni ja nemam poverenja, ali država je iznad ličnih odnosa. Mi poštujemo tu partiju, ali sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe. Neću ni da pričam o drugim stvarima i projektima koji za cilj imaju mogućnost pravljenja neke druge većine, kako po rejtingu, tako i na druge načine. To je sve ok, ali nemojte od nas da očekujete da se tome ne suprotstavimo - istakao je Vučić.

Vučić je sa ministrima jutros govorio o svim problemima sa kojima se država suočava, i o teškim zadacima pred nama.

- Kako da osnažimo privredu, vojsku, zdravstvo, energetiku. Jutros sam pričao sa Norvežanima, kada treba da dođe do tektonskih promena svi beže od toga, nikome to ne odgovara. Ja sam pitao kako je moguće da štrajkujete, a vas 30 odsto ne dolazi na posao. Žao mi je što sam viđen kao remetilački faktor onih koji snivaju sne o lakom životu bez rada. Šta da radite, to je Srbija u kojoj svi treba da imaju prava, i svi traže od države, a niko ne pita odakle. To tako ide. Moj posao kao predsednika je da brinem o državi, nastaviću to da radim - kaže on.

Vučić je rekao da nikada nije rekao da će biti predsednik Vlade ili da će se kandidovati za premijera, kao što su to preneli mediji.

- To je zato što ljudi misle da je vlast nešto bez čega neko ne može da živi. Ja sam više vremena proveo u opoziciji. Nisam kao oni što pričaju o stotinama restorana moga brata i sina. A kada imate čistu savest, i kada su vam odlični rezultati, naš posao je da sačuvamo državu i gledamo kako da još brže napreduje u narednom periodu - rekao je predsednik.

Vučić je u Nacionalnom dnevniku otkrio da će skupština SNS-a biti održana 27. maja, nakon koje će kao predsednik krenuti da obilazi u obilazak svake opštine u Srbiji.