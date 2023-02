Vučić: Odnosi SNS i SPS značajno narušeni

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da su odnosi Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije značajno narušeni, ali da ne misli da su u ovom trenutku izbori dobro rešenje za Srbiju.

On je za televiziju Pink rekao da je i juče i danas razgovarao sa prvim potpredsednikom Vlade Srbije i liderom SPS Ivicom Dačićem.

"Ne mislim da je naročito važno ko je koga pozivao, ne mislim da treba da govorim takve gluposti i da pravimo španske, venecuelanske serije. Ništa se neće dogoditi preko noći, ono što se već dogodilo, to je nešto što je svakako značajno narušilo naše odnose. Tu postoje stvari o kojima neću da govorim, ne može ovo da bude razlog za sve, postoje neke druge stvari", rekao je Vučić.

Naveo je da će i sutra da razgovara sa Dačićem, ali i dodao da ne misli da su u ovom trenutku izbori bilo kakvo dobro rešenje za našu zemlju.

Vučić je rekao da svi na političkoj sceni vole da glume žrtve i upitao koliko je puta pomenut Briselski sporazum u skupštini u negativnom kontekstu.

"Oko 190 puta i svaki put sam ja pomenut kao krivac, a ne onaj koji ga je potpisao. I ja nemam problem sa tim. Kada je potpisan Briselski sporazum, ja sam otišao u Kosovsku Mitrovicu da ga branim, nisam se skrivao iako sam mogao sa lakoćom da se sakrijem jer ga nisam ja potpisao", rekao je Vučić.

Istakao je da u politici ''ne sme da bude foliranja'' i da ljudi vole otvoren i iskren odnos čak i kada je teško, te da hoće da vide da se neko bori za njih, a ne da se sklanja.

"Na dnevnim nivou ima 180 tekstova objavljenih protiv mene u mejnstrim medijima. Samo kod njih, ne u ovom ludilu, kod Brkića, raznim sajtovima i tako dalje. A recite mi koliko ima negativnih tekstova u poslednjih godinu dana o toj političkoj partiji, nema tri. Mene lično na dnevnom nivou ima po 170, a ja diktator? I tako sam i diktator za razliku od svih prethodnih velikih demokrata, od Tadića, Koštunice, Miloševića i ostalih, koji nikada nisu bili na skupštinskim raspravama", rekao je Vučić.

Naveo je da se mnogi sklanjaju kada dođu teška vremena i puste da "tuku po Vučiću".

"Video sam i to da je krenuo napad na nas u skupštini", rekao je Vučić.

Istakao je da je ponosan na ljude iz SNS koji su na sednici republičkog parlamenta o Kosovu i Metohiji bili jedinstveniji i imali govore bolje nego ikada, te da je to mogao da vidi i danas u razgovoru sa rukovodstvom te stranke.

"Žao mi je što to nisam mogao da vidim kod svih ostalih, ali dobro to je politička konkurencija", rekao je Vučić.

Naveo je da poštuje SPS, ali "sada znamo da u teškim vremenima možemo da se oslonimo samo na sebe".

"Neću da vam pričam o drugim stvarima i projektima koji za cilj imaju mogućnost pravljenja neke druge većine, kako po rejtingu političkih partija tako i na sve druge načine što je sve legitimno, samo nemojte da od nas očekujete da se tome na legalan, legitiman politički način ne suprotstavimo", rekao je Vučić.

Naveo je da je sa ministrima danas govorio o svim problemima sa kojima se država suočava i o teškim zadacima pred nama.

"Kako da osnažimo privredu, vojsku, zdravstvo, energetiku. Jutros sam pričao sa Norvežanima. Kada treba da dođe do tektonskih promena svi beže od toga, nikome to ne odgovara zato što su svi navikli na učmalost i brojne privilegije iz prethodnog života, niko to neće. Ja sam pitao kako je moguće da štrajkujete, a vas oko 30 odsto svakog dana ne dolazi na posao", rekao je Vučić.

Naveo je da mu je žao što je viđen kao "remetilački faktor" onih koji snivaju sne o lakom životu bez teškog rada.

"Šta da radite, to je Srbija u kojoj svi treba da imaju prava i svi traže od države, a niko ne pita odakle i kako, a kada date jednom onda dajte i drugom i trećem i petom, a kada kod šestog kažete da više nema onda ste opet krivi svima i to tako ide", rekao je Vučić.

Naveo je da je uvek preuzimao odgovornost i bio "gromobran" za sve državne funkcionere i štitio i one koji su to zaslužili i one koji nisu jer, kako je dodao, zna da "mehanizam mora da funkcioniše čak i kada je šraf loš i kada ne ide dobro".

Vučić je rekao da neće ništa loše reći o SPS ili o onima koji su napustili SNS zato što nisu dobili funkciju, poput Zorane Mihajlović.

"Neće čuti od nas nikada nijednu ružnu reč, a svi će znati da je to zato što nije ministar. Naše je da se ponašamo fer, ni o kome nećemo da govorimo ništa loše, a na narodu je da vidi ko su ljudi koji se bore, a ko ne, a da li će biti izbora do kraja godine to je već druga stvar", rekao je Vučić.

Naveo je da izbori dolaze u trenucima krize, kada postoji kriza legitimiteta ili kada neko smatra da postoji kriza legitimiteta.

"Očigledno je da pojedine političke partije koje misle da treba da prave partiju da bi uzmale ženske glasove, koja će da se zove 'Žene su zakon', misle da su mnogo pametni, a da sam ja mnogo glup, pa da sve to može da prođe. To sve veliki prijatelji rade i mnogi drugi računajući da naprave drugačiju strukturu na političkoj sceni Srbije", rekao je Vučić i dodao:

"Ja ih samo obaveštavam da sam sve samo ne drogiran, pijan, a ni glup kao što misle. Sad smo shvatili i dobro razumeli šta nam želite, šta mislite o nama. Borićemo se da odgovorimo, ali to nećemo da radimo na prljav način kao što ste vi radili".