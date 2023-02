Lajčak sa Fon Kramon o dijalogu Beograda i Prištine: Razmenili smo beleške o najnovijim dešavanjima

"Imao sam dobar razgovor sa Violom fon Kramon. Razmenili smo beleške o najnovijim dešavanjima u Dijalogu uz posredovanje EU. Zahvalan sam na našoj kontinuiranoj i bliskoj saradnji", naveo je Lajčak na Tviteru.

Lajčak je u ponedeljak boravio u poseti Prištini i Beogradu.

