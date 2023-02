Dragan J. Vučićević, glavni i odgovorni urednik Informera, povodom dešavanja na političkoj sceni i intervjua predsednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je da je sada potpuno jasno da je plan opozicije bio da napadom na predsednika u Skupštini izazove haos u Beogradu, po mogućstvu u celoj Srbiji i da dovedu do prevrata i nasilnog menjanja vlasti.

Vučićević je rekao da je ta takozvana patriotska opozicija u noći između utorka i srede, u sedištu POKS-a dogovorila detaljan plan šta će i kako će da rade i da izazivaju haos.

- Oni su se dogovorili da između 13 i 14 časova napadnu Vučića u Skupštini i tako su uradili. Taj se napad desio oko 13 i 30, 40. Plan je njihov, namera, mislili su da će tako biti, da će se predsednik uplašiti, da će možda njegovo obezbeđenje reagovati, da će ga izvući iz Skupštine, da će on ustati, ustuknuti, da će izaći iz sale, da će se desiti pauza, onda bi oni taj snimak iskoristili za pozivanje naroda na velike demonstracije, jer kao "Evo, dešava se izdaja" - ocenio je Vučićević za Novo jutro TV Pink i dodao:

Vučićević smatra da je ideja i plan opozicije bila da fizički spreče Vučića da to kaže, a da zatim to iskoriste, taj haos, da bi tvrdili i plasirali laž kako nešto neko izdaje.

- Sve je to bilo pažljivo smišljeno i osmišljeno u saradnji sa nekim stranim službama. Nemojte imati nikakve sumnje, tu su bile i neke pare u opticaju, neki ljudi su organizovani, neki navijači - smatra Vučiević.

Laž o donaciji fondaciji Hilari Klinton

Vučićević je rekao da su samo prvog dana u Skupštini, na posebnoj sednici, izrečene 24 ozbiljne, strašne laži na račun predsednika Vučića. - On ih je sve argumentovano demantovao. Strašna laž o tome da je predsednik Vučić, država, dali dva miliona evra fondaciji Klinton, da bi se predsednik susreo sa Klintonom... to je plasirano 2016. godine i više puta ponavljano - kazao je Vučićević. Kako dodaje, demanti nikada nije prenet od strane pojedinih medija i do sad se ta neistina ponavljala. - Sva njihova politika se svela na laž i na mržnju... Oni nastavljaju da lažu, svakog dana nove laži plasiraju - naveo je Vučićević.