Austrijski poslanici žestoko kritikovali Brisel: EU 'zavrće ruku' Srbiji samo zato što njen predsednik vodi računa o sopstvenom narodu

Šef delegacije Slobodarske partije Austrije u Evropskom parlamentu Harald Vilimski i Maksimilijan Kraus, spoljnopolitički referent bečkog kluba te partije, žestoko su kritikovali odnos Evropske unije prema Srbiji.

Oni su, u najnovijem obraćanju javnosti, kazali da Brisel prema našoj zemlji kao kandidatu primenjuje "ucenjivačke metode".

Vilimski i Kraus su izjavili da "EU zavrće ruke određenoj zemlji kandidatu za pristup samo zato što njen predsednik ne želi da sledi u svim tačkama promašenu politiku EU elite i vodi računa o sopstvenom stanovništvu".

- Dok u Turskoj tamošnji moćnik Erdogan, koji u sopstvenoj zemlji čak vodi rat protiv Kurda, i ni ne pomišlja ni na kakve sankcije protiv Rusije, uživa u povlašćenom položaju, prema Srbiji se primenjuju potpuno drugačija merila. Podlost ovakve EU postaje sve nepodnošljivija – rekli su oni.

“Situaciji u Ukrajini će biti gora, moramo da čuvamo svoju zemlju”

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i državno rukovodstvo naše zemlje nalaze se pod strašnim pritiscima zbog neuvođenja sankcija Ruskoj Federaciji.

Vučić je sinoć izjavio da će situacija u Ukrajini biti sve gora.

- Očekujem veliku eskalaciju sukoba, a posle tenkova koji će doneti razliku na ratištu, veliku podršku Ukrajini, ali neće biti dovoljno. Očekujem da se donese odluka o slanju aviona F-16 Kijevu i to će dovesti do potpuno nekontrolisane eskalacije. Odraziće se to i na naše živote, očekujem mnogo loših vesti i zato ove naše uže interese moramo da ostavimo po strani i da čuvamo svoju zemlju. Drugu otadžbinu nemamo – kazao je on.

Srpski predsednik je tokom svog nedavnog učestvovanja na sednici Narodne skupštine istakao da je on sam kriv jer nismo uveli sankcije Rusiji, ali da smo morali da osudimo upad Rusije u Ukrajinu kako bismo ostali na međunarodnoj sceni.

- Naše iskustvo sa sankcijama je veoma loše i važno je da imamo nekoga ko bi nam pomogao u SB UN, jer ne znamo šta će nekome pasti na pamet, kao Britancima 2015, pa su nam Rusi pomogli - rekao je Vučić ističući da je bilo važno da očuvamo samostalnost u odlučivanju.