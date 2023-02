KOGA NIŠANE SNAJPERI IZ PRIŠTINE? Eksperti za bezbednost otkrivaju šta stoji iza obuke albanskih specijalaca u Jordanu

Takozvano Kosovo dobija nove profesionalne snajperiste, najavio je ministar odbrane privremenih prištinskih institucija Armend Mehaj. Deo kosovskih bezbednosnih snaga trenutno je na specijalnoj obuci u Jordanu odakle će se vratiti sa određenim brojem novih specijalaca.

Da li to treba da zabrine ne samo Srbiju, već i čitav Zapadni Balkan i šta znači jačanje bezbednosnih snaga i povezivanje privremenih vlasti u Prištini sa arapskim zemljama.

"Profesionalni snajperisti pridružiće se našim redovima. Naši komandosi iz jedinice za specijalne operacije prolaze specijalnu snajpersku obuku u Jordanu sa svojim kolegama iz Snaga za specijalne operacije zemlje domaćina." Poruka kojom se ministar odbrane takozvanog Kosova Armend Mehaj pohvalio u objavi na Fejsbuku. Uz to - i nekoliko fotografija kao potvrda i prikaz obuke kroz koju prolaze kosovski specijalci.

- Po Ahtisarijevom planu, to nije vojska, to je multietnička borbena jedinica i oni ne bi trebalo da imaju više od 2.500 pripadnika. I jeste zabrinjavajuće šta će takvoj vrsti jedinice snajperisti. Zašto su na Kosovu neophodni snajperisti - kaže Gordana Mišev, ekspert za bezbednost.

I upravo je to pitanje ključno. Jačanje specijalnih bezbednosnih snaga takozvanog Kosova potencijalna je opasnost ne samo za Srbiju, već i čitav region, ocenjuju stručnjaci.

- Kosovo kao muslimanska država pod znacima navoda, itekako je veoma atraktivno za taj islamski svet koji želi da preko Kosova pozicionira sebe kao zaštitnika muslimana u Evropi. To je mogući scenario. Ne vidim opasnost od toga što su oni otišli u Jordan. Jordan ih sigurno neće nagovarati i instruirati da napadaju Srbiju. To nema šta. Ono što je opasno, opasna je ta neformalna saradnja gde pojedinci stupaju u kontakt sa terorističkim organizacijama i njihovim ćelijama. A ti pojedinci, ako nose oružje i nose tu kosovsku uniformu, predstavljaju opasnost - rekao je Darko Obradović, stručnjak za bezbednost.

Uz to, obuke na kojima su kosovski specijalci, napominje sagovornica Kurira, nisu isključivo vojne.

- Već je to jedna obaveštajna obuka kako dalje da se organizuje kada su u pitanju njihove aspiracije, kada je u pitanju Balkan. Svake godine imamo neko potencijalno žarište na Kosovu. To je ta prva obuka, kako izazvati neke probleme, konflikte. Kreće se od demonstracija, onda konflikt, svađa do pokušaja ubistva kao što smo imali na Kosovu. Na taj način se oni obučavaju da prave taktičke poteze, strateške poteze kojim bi izazvali pre svega Srbiju - smatra Gordana Mišev.

Osim toga, povezivanje sa bezbednosnim snagama arapskih zemalja nije nimalo naivan korak, već mogućnost ostvarivanja kontakta i sa terorističkim organizacijama koje bi, na taj način, lakše mogle da se pozicioniraju na tlu Balkana, ali i Evrope, zaključuju stručnjaci.