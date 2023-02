Istina se ne može sakriti, a posebno kad se sa lažima pretera. Tako je Bošku Obradoviću izletela istina u emisiji svog tajkunskog sponzora u želji da mu se dodvori novim lažima koje je smišljao dok je u Skupštini zevao u plafon i vršio drvocid, koja glasi da nema nikakvih dokaza za svoje tvrdnje, rekao je Zoran Tomić, član Predsedništva SNS.

Kako je istakao, tajkunska, antisrpska i antidržavna koalicija su se utrkivali ko će više da pljuje po Vučiću i Srbiji, ko će veću frekvencu optužbi za izdaju da iznese, a pred pokušaj linča ko će prvi da mu pritrči da ga zastraši. Sad to nastavljaju preko gazdinih medija, pošto su u Skupštini debelo omanuli. Toliko su omanuli da su članove počeli da gube, a sad hoće to u emisijama da isprave.

- Govori Boško Obradović, ali i njegovi partneri Miloš Jovanović, Miroslav Aleksić, Milica Đurđević Stamenkovski i ostali tajkunski poslušnici da je francusko-nemački predlog svršena stvar, da se Vučić sad vadi i da je na sve spreman. To i u emisijama kod tajkuna vrte kao pokvarene ploče moleći Boga da konačno sto puta izgovorena laž postane istina - kaže Tomić, pa dodaje:

- Ne samo da neće postati istina, već su priznali i da lažu i manipulišu. Čuli smo da to nije sporazum nego evropski okvir za dalje razgovore. Ako je status rešen, zašto se onda razgovara i zašto sad Zapad konačno staje na našu stranu i insistira da terorista Kurti formira ZSO po Briselskom sporazumu i zašto se tajkuni utrkuju u napadima, ako ne podržavaju Kurtija? Vučić neće stati, to je tačno, ali neće stati u borbi za očuvanje Kosova i Metohije, u borbi za nova radna mesta, investicije, veće plate i bolji život za naše građane, neće stati dok se ne obezbede mir i stabilnost! Zato je danas otvoren hotel u Kuršumliji, onaj koji je žuta bagra uništila i stanovništvo te opštine rasterala. Predaja nije opcija, a laž nikad neće istinu savladati! Borimo se radom i delima za našu Srbiju! - zaključio je on.

Autor: