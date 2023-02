Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas u Beogradu skupu povodom obeležavanja 100 godina penzijskog sistema u Srbiji.

Predsednik Vučić je, obraćajući se okupljenima, rekao da još mnogo toga imamo da naučimo od penzionera, dodaje da je pitanje samo koliko smo mi toga u prethodnih decenijama uspeli da uništimo.

- Političari se obično dodvoravaju penzionerima, samo da bi došli do vlasti, a to nikada ne prolazi kod njih. Mi ih ne retko potcenjujemo, a zaboravljamo da su i iskusniji i ozbiljniji i odgovorniji od nas. Želim da vam se zahvalim što ste bili uz državu u vremenima koje su bile teške za nas - rekao je Vučić.

Takođe, zahvalio se što su razumeli i kada je država morala da smanjuje penzije, jer su, kako kaže, dobro znali kako se "bolest leči".

- Sa penzionerima nema prevare. To su ljudi koji su uvek na strani države, nepogrešivo - rekao je predsednik.

Predsednik se zahvalio penzionerima što su verovali u rad, što nisu verovali samo u parole, već su znali da se samo iza teškog rada kriju rezultati.

- Ono što je važno ubuduće, penzije će da prate plate. Imaćete značajnije povećanje penzija svake godine nego što ste imali do sada - rekao je Vučić.

Kako kaže, Srbija danas ima nižu stopu javnog duga od gotovo svih od kojih je nekada imala veću stopu. Dodaje da pokazujemo brigu za sebe, jer ćemo uskoro biti penzioneri, ali i za vas.

- Važno je da uvek držimo nivo stope javnog duga ispod 60 posto kako bi mogli da garantujemo sigurnost u isplati - rekao je Vučić i dodao da je takođe bitno da se sačuva stabilnost i mir, što najbolje znaju oni koji su ratove preživeli.

Predsednik je rekao da je bitno sačuvati slobodu kao najvažniju zastavu ove zemlje.

- Spremili smo nekoliko iznenađenja za vas. Ranije su postojale seniorske kartice u Beograd, a sada od 15. marta krećete da aplicirate za Penzionersku karticu, i sada pregovaramo o tome da od 1. oktobra ona bude u primeni. Kada uđete u neki od lanaca trgovinskih, osim popusta na određenu robu, imaćete i na ukupnu kupovinu. Takođe, kada plaćate neku uslugu, takođe da imate popust, kao i na auto-putu, bilo gde da idete - rekao je Vučić.

Kako kaže, država će da obezbedi dobar deo firmi da na sve što se plaća penzionerskom karticom da dobijete popust.

- Radićemo na prevenciji bolesti, zamolio bih vas da, kada vam je teško da idete u domove zdravlja. Ja razumem to. Kod starijih ljudi postoji otpor prema tome. Postavićemo u 50 naših gradova velike punktove, u kojima ćete moći da obavljate dijagnostičke preglede i da vam odrede terapiju i to potpuno besplatno - rekao je Vučić.

Kako kaže, sve ovo što je rekao, odnosi se na celu Srbiju.

- Dužan sam vam ogromnu zahvalnost i bez vaše ozbiljnosti i odgovornosti, bez vas i vašeg razumevanja, mi ništa u Srbiji ne bismo mogli da proizvedemo - rekao je Vučić i dodao:

- Bez vas ni vojska ne bi imala plate kakve ima. Vi ste razumeli šta je to što smo radili 2014. godine.

- Naš je cilj da za dve godine prosečna penzija u Srbiji bude 450 evra - rekao je Vučić.

Skup je počeo u 12 sati u Palati Srbija.

Na početku svečanog skupa okupljeni su mogli da uživaju u nastupu dečijeg hora Kolibri.

Prilikom dolaska u Palatu Srbija predsednik se obratio okupljenima.

- Dobar dan svima. Ovo do sada nisam video, ovo mi spakujte da mogu da ponesem - rekao je predsednik dok je gledao brošure po ulasku u Palatu Srbija i svima poželeo srećan rad.

- Neko će da kaže da ugrožavamo tuđu konkurenciju, ali ovo su naše firme, banke, osiguranja i logično je da njih promovišemo - rekao je predsednik.

Interesovalo je predsednika sve oko penzionerske kartice, vaučera, popusta, pa je razgovarao sa predstavnicima koji su bili za štandovima u Palati Srbija.

- Imaćemo penzionersku karticu za celu Srbiju, ne samo za Beograd - najavio je predsednik Vučić i dodao:

- Uz značajno povećanje penzija, da povećamo i životni standard, od mesta gde će moći da obavljaju preglede, po parkovima u velikim gradovima, po domovima zdravlja i kad uđu u prodavnicu da imaju popuste. Da na punu korpu, koju bi platili 10.000 da imaju popust, od 300, 500 dinara manje. Nije to malo. To može da počne od 1. oktobra, od 15. marta krećemo sa prijavama, aplikacijama. Da nađemo što više firmi koje će da nude svoje usluge - rekao je predsednik i još jednom naglasio da će to da važi za celu Srbiju.

Ističe da je ovo veoma ozbiljna stvar, da će obuhvatati i restorane i mnoge druge delatnosti i da je to jako dobra stvar za penzionere.

100 GODINA PENZIJSKOG SISTEMA

Skup povodom obeležavanja 100 godina penzijskog sistema u Srbiji počeo je danas u Palati Srbija, u prisustvu predsednika Aleksandra Vučića.

Takođe, prisustvuju ministar finansija Siniša Mali, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić i drugi.

Skup se održava u sali "Jugoslavija", ispred koje su postavljeni promotivni štandovi Fonda PIO, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, JP "Pošta Srbije", banke Poštanska štedionica, Službenog glasnika, Dunav osiguranja, Turističke organizacije Srbije i Udruženja banja Srbije.

Penzijsko osiguranje uspostavljeno je 1922. godine usvajanjem Zakona o osiguranju radnika čime se Srbija pridružila zemljama koje su se odlučile za model koji je uspostavio tadašnji nemački kancelar Oto fon Bizmark, a u kome država pomaže radnicima da zadrže standard nakon odlaska u penziju.

To je u većini evropskih zemalja i sada jedini model državnih penzija. Devedesetih je na području bivše Jugoslavije doživeo krizu, a početkom 2.000-ih urađena je velika reforma penzijskog sistema koja je, između ostalog, podrazumevala uvođenje dobrovoljnog penzijskog osiguranja.

