VUČIĆ: Ne bih voleo da ove godine budu izbori, ali ne isključujem tu mogućnost

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, govoreći o nedavno održanoj sednici o KiM istakao da je bilo zanimljivijih optužbi od te o "dikraturi". To je, kako kaže, deo političke svakodnevice, a da je ono što ga brine količina i brutalnost laži kojima se opozicija koristi.

SEDNICA O KiM

Vučić je dodao da je kod nas demokratija kada predsednici i premijeri ne dolaze u skupštinu. Kako je istakao četvrti put je učestvovao u raspravi, a neki ljudi su očekivali da će pokušati da njime obrišu patos.

- Ozbiljnost i odgovornost najbolje govore. Sećate se ozbiljnih rasprava u skupštini, bez prisustva predsednika... Tada bi predsednici isključivali čitave grupe. Sada smo videli nasilništvo, divljanje, na stranu ti baneri... - rekao je Vučić.

Zbog svog hira, zbog toga što su dobili novac od nevladinih organizacija iz recimo, Nemačke, zauzimaju nam auto-puteve, mi ne reagujemo. Kažu da smo upotrebili silu, a mi ništa nismo radili. Za rudnik, uhapse Gretu Tumberg, ostale premlate palicama, i nikom ništa. U Srbiji je dikratura, a bivši režim radi šta god hoće - nastavlja predsednik.

Kako je Vučić dodao, ljudi treba da se sete svega, i da vide koliko su tolarantni, podsećajući da sa rasprave niko nije isključen, kažnjen i slično.

- Tu ima samo jedna stvar na koju bih ukazao, a koja me zabrinula. Dobro mi je došla sednica, gde sma uvideo laži, raskrinkao neistine. Ali, ako ste vi u stanju da u savremeno doba najlakše je da se uhvatite nacionalnih tema, i d apokušate da dobijete politički poen, međutim, ne treba da se koristite brutalnim lažima. Ana Brnabić nema hrvatski pasoš, ali Miliš Jovanović ima francuski, i neće da ga se odrekne. Rekli su da smo dali dva miliona Hilari Klinton, i sebe uverili u sopstvenu laž - dodao je Vučić, najavljujući da će premijerka Ana Brnabić dokumentovati sve inostrane uplate u narednim danima.

Vučić je istakao da u Beogradu postoji jedan stranac, koji je istaknuti srbomrzac. On, kaže Vučić, toliko mrzi Srbiju, da je to neverovatno. Takva mržnja se retko sreće, i on je, dodaje predsednik, iako prezire desničare i lažno liberalne opcije u našoj zemlji pričao kako sve liči na Severnu Koreju, i da sam ja uzimao neka dosijea.

- Ljudi su u Evropski parlament donosili navijačke šalove. I mene su zvali kad sam bio u Davosu, za neko virtuelno obraćanje. Orban je svoj čovek... - komentarisao je Vučić.

Predsednik Srbije je potom pozdravio pomenutog srbomrsca, kog će i dalje pozdravljati aplauzima.

- Neću da kažem ko je, reći će da sam mu stavio metu na čelo - dodao je Vučić.

Jasno je da postoji veliko uplitanje velikih sila u domaće odnose. Svi preko naše zemlje hoće da ostvare neke ciljeve, dodao je potom Vučić, pa nastavio:

ODNOS SA SPS

- Napadi na mene su primetni već nekoliko godina. Ljudi su mogli da primete jednu stvar, ja SPS poštujem, nećete od mene čuti ružnu reč. Sa njima smo radili dugo, i nastavićemo, postavili smo ciljeve. Nisam ništa oročio, možemo uvek da sednemo i d apričamo. Neke stvari nisu od juče. Svaka vrsta zahvalnosti u Srbiji je krarkoročna. Vidite, možete da analizirate proste stvari, i molim ljude da vide. Jedna stvar oko ta dva miliona me zabrinula, jer to znači da na dnevnom nivou morate da ih demantujete, da vas ne bi zatrpavali drugim. Ta žena dok je to izgovarala nije ni pocrvenenla, ona je poverovala u to. I vu sada ne znate kako tome da se suprotstavite. Onaj najgori društveni talog, koga napada? U svakom broju, tekstu i svemu, osim mene? Ne postoji taj. Mislim na mene, moju decu, porodicu. Neću da plaćam reket - rekao je Vučić.

Vučić kaže da neće da se dodvorava bilo kome da ne bi bio napadan od strane sitnih mafijaša i klošara.

- Opet sam upotrebio težu reč, i opet ću sutra da budem napadan. Ne postoji stvar koju nisu napisali i iznosili. Što to ne piše za nekog drugog? Jer ja neću d aplatim reket da se sa tim prestane - dodao je predsednik.

O SPS-u neću da govorim loše, ponovio je Vučić.

- Nemamo izbore. Ja sam narodu uvek rekao da imaju za jednog poslanika više. Kada su izmišljali za referendum, sećate se? Zamalo da budemo najidiotskija nacija. Zbog laži ljudi. Onda su rekli da smo pokrali referendum, a oni imalo više kontrolora. Kada su pomislili da imaju isti broj odbronika u skupštini Grada, svi su se ujedinili, samo da bi nas smenili, i baš ih briga za ideju, za Kosovo. I opet moram da kažem SPS nije - navodi Vučić.

''PREDSTOJI NAJVEĆA SVETSKA KRIZA''

Predsednik je potom gpvoreći o KiM istakao dapredstoji najveća kriza u svetu koju smo videli od Drugog svetskog rata.

- Kad kažem ovo do sada je bilo skoro pa ništa, sada mislim na mnogo veće probleme. Govorim o stranim plaćenicima, stradalim u Rusiji i Ukrajini. Neko bi rekao što je mnogo mnogo je, ali ne, ovo je tek početak. Sledi eskalacija, i nadam se da će neki ljudi da razumeju da ova eskalacija nije potrebna. U Narednih pet ili šest meseci će biti najgore, a na nas će se ti o odraziti. Pritisci će biti neuporedivo snažniji, iako su do sada bili veoma snažni. Biće strahovito snažni pritisci oko KiM. Sada nije jasno ko u Ukrajini pobeđuje. Pre četiri meseca bilo je jasno da kolektivni zapad pobeđuje, a sada to nije baš najjasnije. Sanas je bio prvi tekst u jednom naslovu "Da li je moguće da Putin pobedi?" - rekao je Vučić.

Kako je naveo, teško je pobediti zapadno jedinstvo i zapadnu finansijsku moć.

- Imamo jedinstvo unutar ruskog naroda, a to nije bilo na početku. U čije god cipele da se stavite, on ne može da se izvuče iz toga. Kada vidite da niko ništa ne može da zaustavi, idemo u potpuni haos. Oni računaju da ako ne mogu da pregaze Putina u narednih pet, šest meseci... A imamo izbore u Poljskoj, pa ruske izbore... Govorim o svetskim izborima, i kada sve to imate u vidu. Neko razmišlja da taj sukob mora da stane - priča Vučić.

''SRBIJA JE JEDNA OD RETKIH KOJA JE ZA MIR''

Nisam slučajno rekao da smo mi jedni od retkih koji teže ka miru, dodao je Vučić.

- Niko nije za mir, iako će svi reći da su za mir. Niko ne sme da bude za mir, jer si u suprotnom ruski agent. Najveći deo investicija imamo sa Zapada, na evropskom smo putu, i glupo je kada neki govore da to treba da otkačimo. Ljudi ne znaju kako država funkcioniše.... Kao i drugi što kažui da raskinemo sa Rusijom sve, da nemamo pozorišta, Puškina, u školama... Moramo da vodimo računa o duši našeg naroda, moramo da vodimo računa o privredi, finansijama, deci - kaže Vučić istakavši da, ako dođe do faze da se bira, postupiće onako kako treba, a do tada moramo da "guramo".

Predsednik Vučić je potom, istakao da će Srbija uvek da sluša sebe navodeći da nam se nigde ne žuri, niti ikoga čekamo, nakon čega se dotakao i izjave Borisa Tadića.

- Ja ne mogu da komentarišem izjave Borisa Tadića o Bocan-Harčenku. Ipak je on bio predsednik države. I šta je smisao toga da pokrećemo pitanje KiM pred SB UN. Šta je smisao te ideje? Glup je do besvesti predlog. Evo hoćemo da otvorimo, samo što je on povlačio pregovore iz UN u EU - kazao je predsednik.

Predsednik Vučić navodi da su tadašnje vlasti bile mnogo "jake", a država i narod su bili sve siromašniji i siromašniji.

- Zapad je razumeo da je napravio grešku, a Tadić je to razumeo? Jeste li vi ozbiljni? Pošto su oni napravili tu fantastičnu situaciju za sve nas. Koliko je država otpriznalo u njihovo vreme - zapitao je Vučić.

Predsednik Srbije je rekao da neće da komentariše izjavu Zorana Milanovića o Kosovu, pošto ju je promenio dan kasnije.

- Ali, ja sam pričao davno sa Makronom kada je bio ovde, do 4 ujutru. Čak je pisao o tome u svojoj knjizi, ili nekom intervjuu, ne držite me za reč. Ja sam pričao sa njim o Kosovu. I on je rekao da nije saglasan sa mnom o tome, ali sve i da smo u pravu, oni nikada neće povući tu odluku. "Snalazi se u mogućim okolnostima, i podiži svoju zemlju. Uzmi najviše što možeš", rekao je on. I to je nešto najbliže što je neko pokazao da nije sve izvanredno po pitanju KiM. Ali koga briga, sve to je bilo pa prošlo, mi smo nagrabusili, izgubili stotine mostova, i decu, i policajce. Nismo zgazili stopom na tuđu teritoriju. A najviše se nerviraju kada čuju tu priču - rekao je on.

Vučić kaže da mi moramo da se snalazimo dalje i da živimo, da dolaze nova deca.

- Oni hoće pristojno, mirno i normalno da žive, a ne da plaćaju cenu onoga što su nam drugi radili - kaže predsednik.

Vučić takođe, ponavlja da ne vidi smisao da ide u Brisel, i da je pitanje da li će ići u Minhen.

- Tamo je najveća bezbednosna konferencija u svetu. Dolaze Šolc, Makron, Blinken, Borelj. I ako ode Kurti, a nema nas, onda smo u problemu. Ako odem, znam kako će to da izgleda, ali ja nisam doneo odluku još. Nije problem da razgovaramo, ali ZSO je prioritet - rekao je Vučić.

Predsednik je kazao da su mnogi iz opozicije mislili da Vučić ne sme da kaže da neće priznati Kosovo nikada i da neće dozvoliti stolicu u UN.

- Nije to problem, problem je što ovi neće odustati od Kosova u UN. Danas se čude kada vide carinski pečat, a potpisao ga 2011. godine Borko Stefanović. Pojma nemaju, nego idu i govore ljudima i utiču na emocije populacije, i baš ih briga, što više lažu. Mislili su da ne smem da kažem za UN, ne bi li uveli demonstrante u Skupštinu. Pošto nismo naseli na trik, i nije pravljena pauza, izborio sam se sa svim tim, nikakav problem - rekao je on.

IZBORI

Vučić dodaje da neće biti izbora dokle god može da se izdrži, ali da nije samo do vladajuće stranke.

- Imate pitanje opozicije, pitanje legitimiteta. Ja ne bih voleo da budu ove godine, ali ne isključujem mogućnost - kaže predsednik.

Predsednik dodaje da je problem opozicije to što oni polaze od sebe, i kada vide prvu sekretaricu prve sekretarice iz neke ambasade gledaju je kao u Boga.

- Bezbroj puta ste slušali da mi brane ovo ili ono. A dok sam predsednik republike, neće ambasadori upravljati Srbijom. Posao upravljanja Srbijom pripada narodu Srbije, koji ima svoje predstavnike. Srbija je slobodarska zemlja. Smejem se budalaštinama koje slušam, kao to da su ambasadori zabranili da se održe ove godine - kaže Vučić.

Predsednik je rekao da je njegova popularnost veoma visoka, i da mogući predsednički izbori zavise samo od njega.

- Ali da pogledamo parlamentarne izbore. Da se SNS sa 43-45 odsto spusti na 35-37. Da se pusti značajniji uticaj spoljnih sila da desničarske stranke skoče na 15 odsto. Da se SPS podigne sa 11 odsto na 15 odsto. Sada vam govorim nešto što je matematika. Da ovaj evropski blok, Zeleni, Đilas, računajte i Jeremića, da oni ukupno imaju 20 do 22 odsto. I imate manjine i ostale, to je 8-10 odsto. Tu postoje tri kampa. Jedan je SNS. Jedan mogu da budu SPS i desničari sa 30, i ovaj kamp, levičari, evropejci i manjine na 30 odsto. Za strance je idealno da budu pata karte. Tu SNS ne može sa manjinama, već bi morali da uzmu nekoga od Evropejaca. Dobili bi haos u Srbiji, to je smisao svega. Da se Srbija uruši i postane nestabilna. I to rade strane službe, da Srbija više ne vodi samostalnu politiku - otkrio je Vučić.

Vučić istakao da se još uvek ne dešava ništa poput toga, iako je bilo blizu da se tako nešto desi.

