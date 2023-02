'SLUŠAĆEMO SEBE, A NE STRANE AMBASADORE' Predsednik Vučić izneo svoj stav o izjavi Borisa Tadića o Bocan-Harčenku

Predsednik Aleksandar Vučić je prokomentarisao uplitanje stranih ambasadora u politiku Srbije nakon čega se osvrnuo i na izjavu bivšeg predsednika Srbije Borisa Tadića o ruskom ambasadoru u Srbiji Bocan-Harčenku.

Vučić je dodao da ćemo slušati sebe, a ne strane ambasadore, i da nam se nigde ne žuri, ali i da nemamo vremena za čekanje.

- Ja ne mogu da komentarišem izjave Borisa Tadića o Bocan-Harčenku. Ipak je on bio predsednik države. I šta je smisao toga da pokrećemo pitanje KiM pred SB UN. Šta je smisao te ideje? Glup je do besvesti predlog. Evo hoćemo da otvorimo, samo što je on povlačio pregovore iz UN u EU - kazao je predsednik.



Vučić kaže da su tadašnje vlasti bile mnogo "jake", a država i narod su bili sve siromašniji i siromašniji.

- Zapad je razumeo da je napravio grešku, a Tadić je to razumeo? Jeste li vi ozbiljni? Pošto su oni napravili tu fantastičnu situaciju za sve nas. Koliko je država otpriznalo u njihovo vreme - zapitao je Vučić.

Autor: