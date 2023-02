Ministar odbrane o aktuelnim političkim temama Vučević: Kreće konkurs za 5000 srpskih specijalaca, oni će nam čuvati mir

Ministar odbrane Miloš Vučević, ocenio je, gostujući u Jutarnjem dnevniku Javnog servisa Srbije, da na Kosovu i Metohij postoje bezbednosni rizici i da je situacija u južnoj srpskoj pokrajini i dalje napeta i nepredvidiva, pre svega imajući u vidu čitav niz jednostranih poteza koje je administracija u Prištini povukla.

Za 100 dana Vlade skoro svaki dan po neki napad na Srbe

-Juče je premijerka Ana Brnabić na promociji prvih 100 dana Vlade Srbije navela da je na jedan i po dan u tom periodu bio bar jedan napad na Srbe. To direktno implicira poziciju Srbije u pregovaračkom postupku. I dalje je snažan osećaj nelagode i nesigurnosti među Srbima na Kosovu i Metohiji. Konstanto Priština ima neke aktivnosti kojima podriva do sada postignute sporazume. Stalno imaju neke razmeštaje trupa, tih policijskih jedinica kosovskih snaga bezbednosti i pokušaje transformacije u Vojsku Kosova, pravljenje novih punktova i to najviše na severu Kosova. Sve to uz jasnu poruku da im ne pada na pamet da formiraju Zajednicu srpskih opština, a istovremeno neke NVO iz Evrope pišu statut ZSO bez učešće Srba, pišu nam nadležnosti kao da smo mi neka NVO li neki skup dobrovoljnih ljubitelja ptica. Sve to ne može da nas čini spokojnim. Niko ne zna šta tamo donosi dan ili noć i šta Aljbin Kurti može novo da smisli – ocenio je ministar.

Albanci misle da bi oni trebalo da budu neki mali Zelenski, a mi mali Rusi

Kada je reč o administrativnim prelazima koji su u nadležnosti MUP i tu je, dodaje, više nego komplikovana situacija u pogledu prištinskog tumačenja tablica. Kao kaže ministar Vučević, na primer može se desiti da ako napustite teritoriju KiM posle ne možete da se vratite.

-Kurti, pošto nema šta da nudi svojim biračima – nema investicije, nema infrastrukturne projekte, nema ekonomske rezultate, a ima energetsku krizu, sve što može da ponudi jeste da pravi idealne neprijatelje, a to su Srbi. Oni bi trebalo da budu neki mali Zelenski, a mi mali Rusi. Zato je važno da mi ostanemo mirni, racionalni, ne stideći se svojih emocija, ali taj scenario moramo da izbegnemo – uveren je Vučević koji dodaje da je „Vojska Srbije u stalnom kontaktu sa predstavnicima KFOR-a i da postoji posebna komisija koja je zadužena za komunikaciju“.

Sukob u Ukrajini još će biti intenzivniji i krvaviji

Gotovo je izvesno da idemo u dalju eskalaciju sukob u Ukrajini, nema ni govora o nekom brzom rešavanju.

– Rusija pojačava svoje aktivnosti, a zapadne sile pojačavaju isporuku naoružanja i vojne opreme. Sukob će biti još intenzivniji, krvaviji i oštriji što će dalje komplikovati poziciju u svetu i poziciju Srbije zbog pitanja KiM, koje je argument i jednima i drugima. Zato je važno da budemo smireni i racionalni sa jasnom strategijom, a da ne pokažemo unapred sve karte i da ne budemo naivni.

Ne priželjkujemo izbore, ali ni ne bežimo od njih

Unutrašnje prilike uvek mogu da dovedu do izbora – neko može da ospori legitimitet, može da se desi da neka koalicija više ne funkcioniše.

-Na početku sledeće godine svakako nas očekuju lokalni i pokrajinski izbori. Što se tiče SNS nikada ne treba bežati od izbora, ako opozicija misli da je vreme za izbore i da može da ih dobije, samo da ne kažu oni idu u izbore da ne pričaju o KiM ili o ekonomiji. Ako traže izbore, mi smo spremni da razgovaramo o tome, iako nismo u ovom trenutku za to, ali ne možemo isključiti da se to neće desiti do kraja godine ili početkom sledeće godine. Mi se nadamo da izbora ove godine neće biti, ali ako bude ići ćemo da pobedimo i dobijemo poverenje građana – jasan je on.

Sve opcije su moguće, SNS je uvek spreman da razgovara

Vučević je naglasio da politički akteri mogu da ospore legitimnost ili se dođe do zaključka da koalicija neka više ne funkcioniše izbori nisu isključeni kao opcija.

-Nas u sledećoj godini svavako čekaju lokalni i pokrajinski izbori. Nikada ne treba bežati od izbora, što se tiče nas iz SNS. Ako opozicija misli da je vreme za izbore i da može da ih dobije – ne bežimo od toga- rekao je Vučević, ali i dodao da kada ako se krene u izborne procese kažu da se ide da bi se sakrio problem Kosova i Metohije, ili stanja u ekonomiji…

Vučević je podvukao da ako opozicija traži izbore da su oni kao stranka spremni da o tome razgovaraju.

-Ne mislimo da je dobro ići na izbore, ali ne možemo nikada isključiti takvu mogućnost. Bilo bi neozbiljno i neodgovorno da neko kaže unapred da do izbora u narednih dve tri godine ne može da dođe. Ta opcija ostaje otvorena, nadamo da se da ih neće biti. Bože moj ako ih bude, ićićemo da dobijemo poverenje građana i da pobedimo. I to ne na ulicama i društvenim mrežama nego na biračkim kutijama – jasan je potpredsednik Vlade i ministar vojni.

Specijalci će brinuti o našoj slobodi i čuvaće mir

Govoreći o predstojećem prazniku Danu državnosti i odluci predsednika Republike o raspisivanju konkursa o prijemu 5000 kandidata za specijalce u Vojsku Srbije kaže da se mogu nazvati udarnom pesnicom odbrane naše vojske i Srbije.

-Oni će čuvati sve građane Srbije, čuvaće našu teritoriju, naše nebo. Brinuće će o našoj slobodi. Jaka Srbija je siguran faktor odvraćanja. Očekujem da vrlo brzo za koji dan bude objavljen poziv za prijavu. Taj proces će trajati, on se neće zavriti za dva dana, dve nedelje. Krećemo u to puni elana i vere da je to dobro za građane Srbije – objašnjava i dodaje da to nije nikakava militarizacija, nego razumevanje svih okolonsti i priprema za situacija koju ne bi voleli da vidimo.

Srbija nije džak za udaranje

On je naglasio da se time šalje jasna poruka Srbija nije džak za udaranje.

-Tu je i njihov ekonomski aspect. Osnova plata specijalaca biće 210.000 dinara, a njihova ukupna primanja mogu da idu i do 3000 sa terenskim radom, dežurstvima…

Vučević je odgovarajući na pitanja da će selekcija biti stroga kaže da naravno da me može svako da bude specijalac i da, kako je dodao, ne treba.

-Ti ljudi treba da imaju veliku dozu patriotizma, osim ekonomskih motiva o kojima smo pričali.

Počasna paljba na Sretenje

Za Dan državnosti, kako je najavio ministar, biće počasna paljba pripadnika Garde, po naredbi predsednika Vučića koji je vrhovni komandant VJ.

Paljba na Kalemegdanu će biti najava i uvod u proslavu i obeležavanje najvažnijeg datuma. Centralna proslava nas čeka 15. februara u Orašcu.