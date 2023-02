ŠEŠELJ SMRŠAO 25 KILOGRAMA! Otkrio Jovani Jeremić šta jede, ali umereno

Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj bio je danas gost Novog vikend jutra Jovane Jeremić. On se bavio političkim temama, ali je otkrio i kako je smršao 25 kilograma.

Naime, Šešelj je rekao da jede slaninu i čvarke, ali umereno, kao i to da je kozje mleko najzdravije.

Šešelj je na pitanje šta je doručkovao otkrio da je jeo kajmak.

- Vidiš da sam izgubio 25 kila. Žena neće da me hrani. Skinula me je sa hrane - rekao je Šešelj šaljivo, na šta ga je Jovana upitala kako to da sme da jede kajmak:

Svaki čovek sme da jede masno, ako nije baš nešto bolestan, ali da jede umereno. Slanina je mnogo zdrava kad se jede umereno. Čvarci su zdravi kad se jedu umereno. Slanina je zdrava, pogotovo ako je svinja odgojena prirodnom hranom. Svinja svaki dan mora da pojede i porciju deteline.

Šešelj je rekao da je kozje mleko bilo spas od tuberkuloze, te da su i pilići zdravi, ali da ne treba da se uzgajaju pod svetlom, već na livadi.

- Treba sve domaće životinje da se zdravo hrane i da vide sunce - naveo je Šešelj.