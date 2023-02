JOVANOV: Dokle Boris Tadić misli da potcenjuje građane Srbije?!

Dokle Boris Tadić misli da potcenjuje građane Srbije i da im bednim lažima na društvenim mrežama poručuje da nije septembra 2010. izmestio pitanje Kosova i Metohije iz Ujedinjenih nacije pred tela Evropske unije, iako cela zemlja zna da jeste?!, upitao je član Predsedništva Srpske napredne stranke, Milenko Jovanov.

- Zar Tadić misli da je narod zaboravio kako je pisan predlog rezolucije za Generalnu skupštinu UN i kako je nakon razgovora sa Ketrin Ešton iz te rezolucije izbacio deo koji je ukazao na jednostranu secesiju, zatim i deo koji se ticao pozivanja na Rezoliciju 1244, ali je ubacio rečenicu: „Pozdravlja se spremnost EU da olakša proces dijaloga između strana“? - navodi Jovanov u saopštenju i dodaje:

Zar misli da je narod zaboravio kako je zajedno sa svojim šefom diplomatije, Vukom Jeremićem, šibicario i lagao predstavnike Rusije i Kine, od kojih je prethodno tražio podršku, a onda im iza leđa menjao tekst predložene rezolucije?

- Isti taj Boris Tadić je Danijelu Fridu izgovorio rečenicu: „Nezavisnost Kosova ne mora nužno da znači „gubitak“ ako se podesno odredi u umovima birača“. Da je to rekao danas, nikakve štete ne bi bilo, jer je Boris Tadić danas samo bezvredni politički otpad. Problem je što je to izgovorio i takvu politiku vodio kao predsednik Republike. I sada, jadan, misli da je prošlo dovoljno vremena, da je narod zaboravio sve što je radio i da lažima može da se opere od posledica svoje štetočinske politike. Nije. I neće. Zauvek će ostati upamćen kao štetočina koja je nakon svih napravljenih gluposti na štetu Srbije, još i preko posrednika preklinjala da se odloži proglašenje nezavisnosti „Kososva“. Ali ne zauvek i ne da bi ga sačuvao, već da mu to proglašenje ne bi smetalo na predsedničkim izborima - ističe Jovanov u saopštenju.