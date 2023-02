Lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj bio je danas gost Novog vikend jutra Jovane Jeremić i tom prilikom se bavio političkim temama.

Šešelj je govoreći o napadu na predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Skupštini i koaliciji SNS i SPS rekao da je očigledno došlo do krize u koalicionim odnosima te dve stranke.

- Nije me ta kriza iznenadila. Očigledno je bilo kada je došlo do incidentne situacije u Narodnoj skupštini da su se socijalisti držali po strani. Trebalo je i oni da skoče na noge. To je obaveza koalicionih partnera. Ako neko ugrozi jednog koalicionog partnera svi ostali moraju da staju uz njega. To je valjda neko osnovno pravilo - kazao je Šešelj.

On je istakao da je potrebno nacionalno jedinstvo i da su pritisci sa Zapada ogromni.

- Sada treba sve učiniti da Srbija bude što jedinstvenija, da duša naroda progovori: Nema nezavisnosti Kosova, nema Kosova u Ujedinjenim nacijama, nema sankcija Rusiji. I naravno, moramo čuvati Republiku Srpsku da je ne utope u unitarnu Bosnu i Hercegovinu - istakao je Šešelj i dodao:

Tu moramo imati nacionalno jedinstvo... Zato ne bi bilo dobro da sada padne Vlada.

Šešelj je rekao da bi se SRS, iako bi bio opozicija, umešao u haos koji je nastao u Skupštini.

- Ja bih počeo da se šegačim sa idiotima koji su skočili na noge. Učinio bih ih krajnje smešnim - naveo je Šešelj.

On je otkrio i da je video da se predsednik Vučić suzdržavao dodavši da je on devedesetih trenirao boks.

- Ja sam samo gledao, Vučić sedi tamo miran, naizgled staložen, a znam da u njemu kuva, samo što ne proključa. On je devedesetih godina trenirao boks u Pinkiju. To je bio opštinski klub i stranka ga je maksimalno pomagala. On je tamo redovno išao na treninge. Dođe on posle treninga u kabinet i busa se u grudi i kaže "Jak sam kao zemlja". Nije on jak kao zemlja, ali je mnogo jak - otkrio je Šešelj i dodao da misli da je predsednik čekao da ga neko prvi udari.

Kako kaže, ne zna šta bi tada bilo, ali da je dobro da do toga nije došlo.