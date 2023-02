Filipović: Moramo da gledamo svoje interese i da sačuvamo pre svega mir i stailnost

Srbislav Filipović, član Go SNS-a izjavio je za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink da se ne oduševljava naslovnim stranica gde ovi ili oni ambasadori nas hvale jer niko od njih nije u nas preterano zaljubljen, niti nas preterano voli, i da je sve stvar interesa.

- Politika nije stvar ljubavi ili emocija da li vam se neko dopada ili ne, već kakve interese kao država imate u nekom regionu - rekao je Filipović upitan da prokomentariše izajavu ruskog ambasadora u Srbiji koji je izjavio da izuzetno ceni junačko držanje Vučića u vezi sa sankcijama.

Kako je naveo velike sile se postavljaju u skladu sa njihovim interesima, nekada su one u skladu sa našim interesima ali njih u principu to ne interesuje njih zanima da ostvare sopstveni interes.

- Svi koji su pratili intervju Aleksandra Vučića mogli su da čuju upravo to, da i jedni i drugi imaju svoj interes u ovom regionu, posebno kad je Srbija u pitanju kao država koja je i najstabilnija, da dođe do eventualne destailizacije kako bi i jedni i drugi mogli na svoj način da upravljaju tom kriznom situacijom. Tamo gde je kriza, tamo se najlakše upravlja sa takvim državama. Tamao gde imate stabilnost, mir, gde imate u državi razvoj i napredak, tu teško možete da upravljate tom zemljom, jer je ona stabilna i jaka. To je isto kao kada čovek bude finansijski nezavisan, on teško može da bude podložan uticajima sa strane - kaže Filipović.

On je naveo da je Srbija je sve stabilnija država i može da donosi samostalno odluke.

- Imamo rukovodstvo na čelu sa predsednikom Vučićem koje je prvi put posle nekoliko decenija u Srbiji samostalno donosi odluke. Jeste velika cena za to, jesu veliki pritisci koje on trpi i lično i kao političar, državnik i čovek. Ti pritisci mogu da budu sve veći - navodi Filipović.

On je dodao da moramo da gledamo svoje interese i da sačuvamo pre svega mir i stailnost.

Kada je u pitnaju rat u Ukrajni, Filipović je naveo da i jedni i drugi žele da ostvare apsolutnu pobedu i da nikome nije cilj da se sutra završi rat.

- Rusija hoće da u potpunosti porazi Ukrajinu sa druge strane zapadne sile hoće da u potpunosti poraze Rusiju, na nama je da budemo pre svega koliko god možemo sastrane i da se ne mešamo u taj sukob - kaže Flipović.

Zlatko Lutovac, politički aktivista izjavio je za Pink da kada su u pitanju sankcije naše društvo ima otpor prema sankcijama prema bilo kome.

- Kada se odlučuje o pitanjima koja su teška i o pitanjima u gde u svakom slučaju gubite, onda savljate na vagu ono manje loše po zemlju. Ako vi sa jedne strane gubite sve investicije, uvodi vam se viza, onda država mora da donese odluku i rešenje u meri koje je najmanje loše za zemlju, a ne ono koje je emotivno - rekao je Lutovac i dodao da moramo da odnosimo odluke koje nisu nekad nama drage.

Suština je da moramo da merimo šta je najmanje štetno za Srbiju, zaključuje Lutovac.