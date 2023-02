Dodik: Kurti se junači bez pokrića

Zajednica srpskih opština treba da ima izvršna ovlašćenja i da u nekom delu liči na Republiku Srpsku, od koje je Sarajevo stalnim napadima i optužbama napravilo “babarogu”, kaže u intervjuu za Kosovo onlajn u Beču predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.

On napominje i da se francusko-nemački predlog ne razlikuje mnogo od nekih u prošlosti, s obzirom da je zasnovan na zahtevu da Srbija, makar prećutno treba da prizna Kosovo, što, ističe, nikada ne bi trebalo da se desi, dodajući da treba verovati predsedniku Aleksandru Vučiću kada kaže da Srbija odbija mogućnost da na bilo koji način prizna Kosovo i pruži saglasnost da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije.

Međunarodnoj zajednici ne treba verovati, ali treba razgovarati, i odbacivati svaki predlog koji ne uvažava i srpsku nacionalnu i državnu poziciju, poručio je Dodik.

Međunarodni predstavnici doneli su francusko-nemački predlog za rešavanje pitanje Kosova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da u njemu nema ničeg dobrog za Srbiju, ali da mora da se razgovara. Kakav je vaš stav o tom planu, jeste li ga videli?

Razgovarao sam sa Aleksandrom Vučićem, naravno, o izazovima koje nosi taj predlog. On se ne razlikuje mnogo od onoga što smo gledali u prošlosti, baziran je na činjenici da Srbija treba, na jedan način, prećutno da prizna Kosovo. Što je naravno - ozbiljna nemogućnost za samu Srbiju. Predsednik Vučić je apsolutno, kao i svaki odgovorni državnik, to primio, i nije mogao da odbaci u trenutku kada su mu predali dokument, nego je morao da obavi javnu raspravu. Vučićev pristup da ode u parlament i razgovara o tome sa različitim političkim frakcijama je deo odgovornosti koje pokazuje prema toj temi. Srbija, kao što je rekao, odbija mogućnost da na bilo koji način prizna Kosovo i pruži saglasnost da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, pa taman to bila i prećutna saglasnost. To je nešto što je čitava nacija mogla da čuje u parlamentu i tome treba verovati.

Od kada je Kosovo postalo međunarodno pitanje, za šta je odgovornost na Zapadu, a ne na Srbiji, mnogo stvari se promenilo u svetu, koji više ne izgleda isto. Svet više nije unipolaran, iako je Amerika i dalje moćna zemlja. Za EU niko nije mogao da razmišlja da će ostati bez Velike Britanije, pa je ostala, niko nije očekivao da EU loše reaguje suočena sa epidemijom kovida i drugim krizama. Ali, ono u čemu istrajavaju je antisrpski predlog za Srbiju, ali i za nas u Republici Srpskoj. Njima ne treba verovati, treba sa njima razgovarati, ali treba odbacivati svaki predlog koji ne uvažava i srpsku nacionalnu i državnu poziciju.

Razumeo sam stav zvaničnog Beograda, i mi podržavamo to da se ne prizna Kosovo. Bosna i Hercegovina, zato što Republika Srpska to neće, prateći politiku Beograda, nije priznala Kosovo. Mnogo puta sam bio izložen pritiscima da se to učini, pa nisam. Jednako tako, i sam Vučić i rukovodstvo Srbije su dnevno izloženi raznim zahtevima u pokušaju da naprave atmosferu pritiska koja treba da dovede do njima potrebnog rešenja. O tome treba razgovarati i slažem se sa Vučićem kada je rekao da razgovore nastavlja od onog trenutka kada se formira Zajednica srpskih opština, sa izvršnim funkcijama koje mora imati kao što je dogovoreno. U tom pogledu, ne treba nastavljati razgovore dok se ZSO ne formira u dogovorenom kapacitetu, a ne kako sada mešetare Albanci. Bez izvršnih funkcija, nema nikakvog smisla praviti praznu ljušturu koja ničemu ne služi.

Zapad, takođe, uporno pokušava da od Republike Srpske napravi praznu ljušturu i da u njoj nema nikakvog sadržaja. Sav problem je u tome. Ovog puta od ZSO žele da naprave praznu ljušturu. Mislim da je predsednik Vučić toga svestan i da samo ono što je dogovoreno u Briselu, kada je Srbija napravila ozbiljne ustupke u kretanju ka dijalogu, mora da bude ispunjeno, a ne neke inovacije.