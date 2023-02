HIT TVIT UŽIVO NA TV PINK! SINIŠA MALI: Srbija je nastavila da pobeđuje u ekonomiji!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti "Hit Tvita" večeras su Siniša Mali, ministar finasija, Branko Klanšček, predsednik Upravnog odbora Javnog servisa Srbije i Dragan J. Vučićević, vlasnik i glavni i odgovorni urednik Informera.

PREDLOG BROJ 1: 100 DANA

Mali je rekao da možemo da budemo zadovoljni uspesima nove Vlade u njenih prvih 100 dana, dodaje da je bilo puno izazova i da posle 3 godine, Srbija je nastavila da pobeđuje u ekonomiji.

- Prošle godine imali smo BDP 2,3 posto, po prvi put u istoriji smo prošli granicu od 60 milijardi evra BDP-a. Stopa nezaposlenosti u našoj zemlji stopa nezaposlenosti bila je najniža ikada. Pre samo 10 godina, svaki četvrti u Srbiji nije tada imao postao, a danas je to 8, 9 posto - rekao je Mali.

Kako kaže, suočavamo se polako ali sigurno sa manjkom radne snage.

- Ljudi se vraćaju u Srbiju, koja se u poslednje tri godine pokazala stabilnom - rekao je Mali.

Dodaje da je samo u 2022. godini bio najveći priliv stranih investicija u Srbiju.

- Mi smo u međuvremeno izgradili i fabrike i kilometre i kilometre auto-puteva - rekao je Mali i podsetio da sada imamo i voz koji ide 200 km na sat.

Kako kaže, ovo je nova Srbija, dodaje da će nastaviti izgradnju brze pruge sve do Mađarske.

- Srbija se razvija uprkos krizi. Najvažnija stvar je životni standard građana SRbije. Imamo povećanje plata 12,5 posto, kao i minimalne zarade 14,5 posto - rekao je Mali.

Kako kaže, danas ona iznosi 40 hiljada.

- Ulažemo u životni standard građana Srbije, želimo da prosečna zarada bue 1000 evra. Želim da se zahvalim najstarijim građanima. Proslavili smo 100 godina Penzionog fonda u Srbiji - rekao je Mali.

Kako kaže, od 15. marta, kreću prijave za Penzionersku karticu, koja će im dati ogromne benefite i popuste.

- Takođe krećemo u kampanju da pozovemo što više kompanija u Srbiji da se priključe ovoj akciji - rekao je Mali. Dodaje da penzije rastu i da će do kraja godine biti još više (da će prosečna penzija u Srbiji do 2026. godine dostići 450 evra.

Kako kaže, i dalje će se boriti za rast i nova radna mesta kao i stabilnost i mir, koja je neophodna za našu decu.

Mali je rekao da nije lako i najveći izazov države je vezan za KiM, dodaje da trpimo ogromne pritiske. Takođe, rekao je da postoji pritisak i po pitanju uvođenja sankcija Rusiji.

Kako kaže, ni jedna odluka nije jednostavna, ali dodaje da smatra da donose odluke mudro, računajući na razne faktore u svetu.

Vučićević je rekao da građani u Srbiji nisu glupi da bi poverovali u tvrdnje takozvanih ekonomista, dodaje da smo imali jednog od velikih lidera opozicije, koji je prošle nedelje u Skupštini rekao da smo najzaduženiji.

- Imamo BDP koji označava sve ono što se proizvodi u zemlji u toku jedne godine. Brojevi ne mogu da lažu. Procenat određuje koliko ste zaduženi kao zemlja, a time je Srbija jedna od najmanje zaduženih zemalja u Evropi - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da je daleko manja inflacija od povećanja plata i penzija u poslednjih 10 godina.

- Najnovije istraživanje javnog mnjenja pokazuje da građani mnogo bolje znaju kakvo je stanje od mnogih od nas. Recimo, pre ove poslednje krize u parlamentu i divljanja opozicije, podrška SNS-u je bila 42 odsto, a sada je više od 48 odsto - rekao je Vučićević.

Vučićević je rekao da je Milivojević rekao da se Vučić radovao ubistvu Zorana Đinđića, kao što je izmislio i da Ana Brnabić ima hrvatski pasoš.

Siniša Mali je rekao da je to čist nedostatak argumenata, dodaje da osim laži nemaju ništa drugo.

- Ekonomija je egzsktna nauka. Mi smo za npreko 20 posto povećali penzije u realnom iznosu - rekao je Mali i dodao da ne mogu da prave nikoga budalom.

Klanšček je rekao da mora da rasčisti izveštaj grupe "Pištaljka", i dodao da na sednici na kojoj je prisostvovao, a gde je tema bila finansiranje, daniko nije skrivao nikakve dokumente.

- Postoji autentičan dokument koji je usvojen na sednici odbora, ja sam ga potpisao i tu se za mene završava priča. Zašto on nije objavljen, to nije moj domen - rekao je Klanšček.

Kako kaže, upravni odbor je temu sukoba interesa i spoljnih produkcija otvorio na sednici upravnog odbora. Dodaje da je pokušao da skenira poslovanje u firmi i da je shvatio da, ako se izuzme informativni program, da postoje samo tri emisije koje proizvodi RTS.

- Sve drugo, osim informativnog programa su spoljne produkcije. Ja smatram da to nije dobro.

Kako kaže, dobio je odgovor da nikada niko nije ni tražio pred kalkulaciju. Dodaje da već tri godine imaju jednu emisiju koja se vodi kroz knjige, a uopšte ne postoji. Kako kaže, postoji i evidencija o potrošenom novcu za emisiju koja ne postoji.

- RTS više ne snima ništa, dodaje da je dokument koji je objavljen na "Pištaljci" tačan. Vrlo odgovorno stojim iza toga. To je ono oko čega se sada sporim - rekao je Klanšček.

Komnetarišući pismo ministarke Maje Gojković koja mu je uputila molbu da upravni odbor nađe sredstva kako bi se nastavilo snimanje pozorišnih predstava, Klašček je rekao da je on zapravo saznao od nje za tu informaciju.

- Bio sam iznenađen, jer smo mi usvojili finansijski plan u kojem smo izdvojili novac za to. Naložili smo da se to ipak nastavi, a zbog čega je došlo do te informacije zaista ne znam - rekao je on.

PREDLOG BROJ 2: ZEMLJOTRES

