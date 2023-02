Obraćajući se studentima postdiplomskih studija na Fakultetu za javnu upravu „Džon F. Kenedi“, profesorima i predstavnicima studentskog Saveta za profesionalni interes u međunarodnim odnosima pri ovom Univerzitetu, Đurić je, između ostalog, ukazao na dramatične promene u karakteru srpske ekonomije, ubrzanu modernizaciju javne uprave i promenjenu paradigmu srpske politike sa fokusom na ubrzani razvoj i saradnju sa svim partnerima, a uz unapređenje odnosa sa SAD kao jednim od ključnih prioriteta.

„Srbija je danas u ključnim segmentima svoje politike okrenuta budućnosti. To je dobra vest i znatno izvan njenih geografskih okvira. Budućnost Srbije jeste uvek bila i budućnost Balkana, a budućnost Balkana danas jeste u sve bližoj saradnji. Temelj te budućnosti počiva na intenzivnijoj ekonomskoj saradnji svih partnera u našem regionu, što, pored ostalog, i jeste ideja vodilja inicijative „Otvoreni Balkan“ koju je predsednik Aleksandar Vučić pokrenuo sa liderima Severne Makedonije i Albanije“, podvukao je Đurić.

Tokom boravka u Kembridžu u saveznoj državi Masačusets, ambasador Đurić susreo se i sa direktorkom Centra za evropske studije Univerziteta Harvard Elejn Papuljas, sa kojom je razgovarao o prioritetima naše zemlje i mogućnostima saradnje i razmene studentskog i nastavnog kadra.

I was given the honor to address @Kennedy_School students, and speak to them about the Future of #Serbia and the #Balkans.



A big thank you to the students, teaching staff and leadership for the invitation, warm welcome and hospitality. pic.twitter.com/TBJZjTcxTo