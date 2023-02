Brnabić: Samo jedan primer razmera i smelosti laži Aljbina Kurtija, brutalno!

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da je brutalna laž tvrdnja premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija da su, kako je naveo, "paralelne strukture koje kontroliše Srbija" na severu koštale građane i poreske obveznike na KiM 320 miliona evra zbog navodno neplaćenih računa za struju i 17 miliona evra za vodonabdevanje od 1999. godine.

"Ovo je samo jedan primer razmera i smelosti laži Aljbina Kurtija. Može li se zamisliti u kojoj meri laže o stvarima koje je teže proveriti, a koje su manje očigledne (i koje su manje poznate) od ovoga? Brutalno", napisala je Brnabić na Tviteru.

Ona je podelila objavu direktora Kancelarije za KiM Petra Petkovića, koji je istakao da Aljbin Kurti treba da nađe drugačiji izgovor za to što mu je kasa prazna i da prestane da laže i kriminalizuje Srbe.

This is just one example of the extent and audacity of lies of Albin Kurti. Can one imagine to what extent he lies about things which are less easy to check, and less obvious (also less known) than this? Brutal. https://t.co/E6i1LFKFvS