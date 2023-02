Ime Vuka Jeremića drugi put je u epicentru velikih istraga u Sjedinjenim Američkim Državama, ovoga puta upleten je u jednu od glavnih korupcionaških afera koja trese Ameriku na čelu sa Hanterom Bajdenom, sinom aktuelnog predsednika.

Saša Milovnaović, direktor Srpskog telegrafa, izjavio je za Pink da su se oni juče bavili naširoko ovom temom jer je ona značajna i pokazuje prirodu Vuka Jeremića, nekada predsedničkog kandidata i predsednika stranke, koji nikada nije birao sredstva na koji način bi došao do neke funkcije i do nekog benefita ili novca.

- Ovde je Vuk Jeremić bukvalno nudio novac, povezivanje, lobiranje za kinesku kompaniju preko koje je isto nudio novac ne bi li on isposlovao sutradan poziciju u UN. Ono što posebno bode oči ili uši je i činjenica da se nalazio i sa albanskim lobistima unutar američke administracije - navodi Milovanović.

Kako je naveo u Srbiji glumi patriotu, gde govori kako je Rusija njemu najbitnija, kako mu je Kosovo najbitnije.

- Koliko je Kosovo njemu bitno videli smo to i po onom pitanju čuvenom, a i po naslovnim strana Gazete iz Prištine gde su mu napisali hvala Vuče. Ovde je faktički se viđao sa čovekom koji je albanski lobista. Taj sa kojim je spojen iz američke reprezentacije je posle bio podsekretar u ministarstvu odbrane. I pazite sa kim se susreo sa ministrom odbrane lažne države Kosovo. Kad sve to povežete vidite kakva je to Struktura ličnosti Vuka Jeremića, kojem je očigledno samo bitan život na visokoj nozi. Malo mu je miliona, samo su mu milioni bitni - navodi Milovanović.

Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije, izjavio je za Pink da je ovo druga vleika međunarodna afera u koju je upleten Vuk Jeremić.

- Čudno je kako se on ivukao i iz one prve afere, zapravo on je bio samo svedok na suđenju Patriku Hou koji je osuđen za par stotina hiljada a Vuk Jeremić je uzeo 5 milona a pojavljuje se kao svedok. Kada pogledate uzimao je novac od Kineza, sarašivao je sa onim emilijom Lozojom koj i je takođe uhapšen, sada vidimo da se vodi istraga, skim god je on sarađivao svi su pohapšeni, svi su predmet istrage, a vuk Jeremić se pojavljuje kao svedok i pri tome je uzeo najviše novca o d svih barem od onoga što smo saznali na suđenju - navodi Matić.

Kako je reako to su veoma čudne okolnosti, ali ovo sada što smo saznali ima posebnu političk težinu.

- Ako neko za vas lobira za neku međunarodnu poziciju, vi to neplaćate samo finansijski. Vi dajete jedan finansijski deo, dakle plaćate za te lobističke usluge, a drugi deo plaćate ako budete izabrani i ako proguraju vas kao kandidata, onda im činite usluge i omogućavate da završavaju poslove - navodi on.

Matić je postavio pitanje ako je Vuk Jeremić radio sa albanskim lobistima, šta mislimo šta bi bio taj drugi deo usluge koji bi Vuk Jeremić trebalo njima da završi u slučaju da je izabran za sekretara UN.

- Milim da naš narod prepoznaje ovakve stvari, jasno nam je šta je bio njegov interes i zašto ne možemo da govorimo o vuku Jeremići čak iako smo znali one finansijske afere, ovde konktretno trgovao je nacionalnim interesima Srbije i statusom Kosova i Metohije. to je ono što građani Srbije ne bi trebalo da mu oproste - zaključuje Matić.