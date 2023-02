Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je danas, ceremonijalnom potpisivanju Finansijskog sporazuma za paket energetske podrške Evropske unije Srbiji.

Vučić se zahvalio na važnom i za Srbiju divnom danu, dodajući da Srbi nekada ne umeju da izraze zahvalnost na dovoljan način.

- Danas, ovo što je potpisano predstavlja 1 odsto naših prihoda za godišnji budžet. Oni su dali svoje pare od svojih poreskih obveznika. Važno je da to ljudi znaju, 165 miliona evra je taman onoliko koliko sam rekao, to je za nas velika pomoć. Mi smo na tome beskrajno zahvalni. Da, mi ćemo u podeli rada koja ima u Evropi, moći da sačuvam neka od malih i srednjih preduzeća. I to ne bismo mogli da nema podrške i pomoći EU. Ovo je za nas veliki poklon, veliki novac, i nadam se da ćemo umeti da kažemo hvala - dodao je predsednik.

Na nama je da radimo na vladavini prava, i da radimo sve što je potrebno da bi građani Srbije imali bolji život, rekao je Vučić.

- Svake godine imamo oko 2 milijarde direktnih investicija. Naša robna razmena je iznosila 40 milijardi evra, što je ogroman rast, jer to predstavlja 59 naše ukupne razmene sa celim svetom - dodao je predsednik.

– Zaključno sa 2022. godinom, naša trgovinska razmena sa EU je povećana četiri puta. Samo da ljudi razumeju od čega živimo. Ljudi treba da znaju da od ovog isplaćujemo naše profesore, lekare, sve javne radnike - objasnio je Vučić.

Kako je dodao, ljudi u Srbiji treba da znaju da mi bez EU ne možemo dalje.

– Hoću da ljudi znaju da Srbija u mnogome zavisi od EU, da bez EU teško ili ne može napred. Znam i u ime građana da odgovorim žestoko na nešto što dolazi u EU, ali moram da znam šta je ono što hrani našu zemlju, što donosi posao mladima. Da vam ne govorim kakve teorije zavere slušate poslednjih dana - nastavljao je predsednik.

- Dakle, hvala vama, i Emanuele na ličnom angažmanu, hvala Ursuli, jer je dva puta, dolazeći u Srbiju, išla u Niš, što nama posebno znači. Srbija nije samo Beograd, ona je za nas najlepša zemlja na svetu. Možete da prenesete zvaničnicima, da je lepo da kada dođu, odemo u Novi Sad ili negde, u bilo koji grad naše lepe Srbije - rekao je Vučić.

Hvala što ste nam uveličali proslavu nacionalnog dana Sretenja, zaključio je Vučić potom.

- Živela Srbija, živelo naše prijateljstvo! - dodao je predsednik Srbije.

Ambasador i šef Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanuele Žiofre je istakao da je srećan jer se nalazi u Beogradu, posebno zbog važnosti dokumenta koji je potpisan.

- Ruska invazija je poremetila energetsko snabdevanje što predstavlja rizike za naše energetske ekonomije. Držimo se zajedno, i odlično delamo, a razultati su se pokazali u dobrom svetlu. Potvrđeno je da će evroska ekonomija da raste, inflacija će da se smanji. Tako što se držimo zajedno, možemo da opostanemo - dodao je on.

Kako je dodao, nedvosmislena je posvećenost EU Zapadnom Balkanu.

- Ovo je potvrđeno u Tirani, i to nisu reči, već imamo i dela. Paket od milijardu evra namenjen je za Zapadni Balkan, što će pomoći energetsku vrednost, ljude kojima je potrebno i slično - rekao je ambasador.

Žiofre dodaje da će pomenuti novac doprineti srpskom budžetu.

Ceremonija potpisivanja održala se u Nacionalnom dispečerskom centru Elektromreže Srbije.

