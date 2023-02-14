Putin čestitao Vučiću Dan državnosti (FOTO)

Ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko uručio je predsedniku Aleksandru Vučiću čestitku predsednika Vladimira Putina povodom Dana državnosti.
#Aleksandar Bocan-Harčenko
#Aleksandar Vučić
#Vladimir Putin
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Politika
Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool ||
Ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko uručio je predsedniku Aleksandru Vučiću čestitku predsednika Vladimira Putina povodom Dana državnosti.
#Aleksandar Bocan-Harčenko
#Aleksandar Vučić
#Vladimir Putin