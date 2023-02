Vesić: Srbija se dobro razvija, rekordna ulaganja u infrastrukturu

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da svi ekonomski pokazatelji za prošlu godinu, potvrđuju da se Srbija dobro razvija i finansijski dobro stoji, a otuda i rekordna sredstva koja će ove godine biti uložena u infrastrukturu – čak 3,6 milijardi evra.

„Kao što je i premijerka Ana Brnabić rekla na predstavljanju izveštaja o 100 dana rada vlade, očekivani privredni rast za prošlu godinu je 2,3-2,5 odsto. BDP Srbije iznosi 60,3 milijardi evra, a pre samo 10 godina, vrednost BDP-a je bila 33,7 milijarde evra“, rekao je Vesić za TV Prvu.

Podsetio je da je priliv stranih direktnih investicija lane bio 4,4 milijarde evra, što je rekordan iznos i ravan najvećem podgivu budući da se govori o godini koju je obeležio rat Ukrajini.

Vesić je nabrojao da su samo prošle godine otvorene važne fabrike, među kojima i japanski „Tojo tajers“, što je najveće ulaganje od 320 miliona evra, da je prosečna plata 710-720 evra, odnosno 115 odsto više nego 2012. godine.

„Povećane su plate u javnom sektoru, u vojsci, penzije za 20,8 odsto. Srbija finansijski dobro stoji, javno dug iznosi 50,5 odsto BDP-a, što je značajno bolje nego u većini zemalja EU. Srbija se dobro razvija, i otuda i velika ulaganja u infrastrukturu, od 3,6 milijardi evra. To je više nego što ulažu sve ostale zemlje Zapadnog Balkana zajedno“, naglasio je ministar Vesić.

To, dodao je, pokazuje da kada se vodi jedinstvena državna politika, zemlja napreduje, a građani žive bolje.

Ministar je ponovio da će do juna biti završena obilaznica oko Beograda u delu do Bubanj Potoka, što je njen najveći i najvažniji deo, pa će tranzitni saobraćaj u potpunosti biti izmešten iz centra Beograda, „Gazela“ rasterećena, a vazduh u gradu manje zagađen.

Vesić je dodao i da onda ostaje izgradnja još 31 kilometra obilaznie, od Bubanj Potoka do Pančeva, sa drumsko-železničkim mostom kod Vinče, čija će izgradnja doprineti i izmeštanju železničkog tranzitnog saobraćaja iz centra grada.

„Sada projektujemo taj deo i kada se to završi, krenućemo naredne godine u ugovaranje tog poslednjeg dela obilaznice“, rekao je Vesić.

Podsetio je i da će 31. marta biti završena deonica Surčin – Novi Beograd, koji će žiteljima Novog Beograda, Zemuna i drugih delova tog dela grada omogućiti direktan izlaz na autoput „Miloš Veliki“.

U toku je i izgradnja Fruškogorskog koridora, koji je, ističe Vesić, „najekološkiji“ projekat, jer podrazumeva skoro potpuno ukidanje tranzitnog saobraćaja preko nacionalnog parka Fruška gora.

„Taj koridor je dug 45,7 km, povezuje Novi Sad i Rumu, imaće na trasi dva tunela - Iriški venac od 3,5 km, najduži tunel u Srbiji, kao i 47 mostova, 11 petlji i 89 potpornih zidova, dužine oko 8,5 km. Istovremeno gradimo i dva mosta u Novom Sadu, tranzitni kod Petrovaradina, i drugi koji je veza Bulevara Evrope sa Fruškogorskim koridorom. U Novom Sadu gradi se i treći, pešačko-biciklističi most. Sve to pokazuje koliko se Srbija razvija“, poručio je ministar Vesić.

Dodao je da se očekuje da do polovine godine bude potisan ugovor za izgradnju autoputa od Bačkog brega do Nakova, koji će spojiti Bački breg, odnosno granicu sa Mađarskom, Sombor, Kulu, Vrbas, Srbobran, Novi i Stari Bečej, Kikindu i Nakovo na granici sa Rumunijom, u dužini od 175 kilometara.

„Zato je to važna saobraćajnica koja će oživeti sever Vojvodine, i biće najbrža tranzitna saobraćajnica je spaja Rumuniju i Mađarsku i nije značajan samo za Srbiju. Ove godine već krećemo sa prvom deonicom od Bačkog brega do Sombora, jer imamo građevinsku dozvolu i spremni smo“, rekao je Vesić.

Podsećajući da se očekuje završetak radova na deonici Sremska Rača – Kuzmin, a do kraja marta i na prvoj deonici Moravskog koridora, od Pojata do Makrešana, te deo „Miloša Velikog“ od Preljine do Požege, ministar je ukazao da je suština svih projekata vizija predsednika Aleksandra Vučića o ravnomernom razvoju Srbije.

Otuda i istorijska ulaganja u železnicu, kako bi se Srbija ravnomerno razvijala i povezala sa drugim zemaljama.

Vesić je ukazao i na dobre rezultate „Er Srbije“, koja je, istakao je regionalni lider u avio-saobraćaju.

„Imali smo šest miliona putnika prošle godine, imaćemo i više i doći ćemo do 15 miliona putnika. Kada imate viziju, kada ste hrabri i spremni da donosite hrabre odluke u interesu zemlje, kao Vučić tada, vidite rezultate posle nekoliko godina. Važno je u pravom trenutku donositi prave odluke, raskrstiti sa nekim zabludama i ući hrabro u nove investicije, kako bi Srbija napredovala“, rekao je ministar Vesić.

