Vuk Jeremić po drugi put u fokusu velikih istraga u SAD-u! Rajić: Nadam se da će i naši istražni organi da reaguju

Američki mediji objavili su da je istraga nadzornog komiteta Predstavničkog doma Kongresa o Hanteru Bajdenu, sinu šefa Bele kuće, pokazala da je Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke, nudio novac Bajdenu mlađem, ali i uticajnom kosovskom lobisti iz Pentagona, ne bi li mu pomogli da dođe do čelne funkcije u UN.

Predrag Rajić iz Centra za društvenu stabilnost rekao je za Pink da nas očekuje detaljna istraga po tom pitanju.

- Ja se nadam da će i naši istražni organi da reaguju, i to bi bilo zanimljivo da se vidi. Ovo nije prva afera koja se vezuje za ime Vuka Jeremića u Americi. Imamo čoveka koji je iskoristi tih godinu dana rada u UN za ličnu promociju, sklapanje određenih konekcija, za jačanje sopstvenog uticaja. Videćemo kroz istragu u kojoj meri i za lično bogaćenje - navodi Rajić.

Dejan Vukelić, glavni i odgovorni urednik Objektiva, izjavio je za Pink da su kongresni komiteti ili odbori u SAD-u najmoćnije istržno telo kada je reč o velikim aferama.

- Ono što je nama zanimljivo mi svi znamo šta je Vuk Jeremić u to vreme bio, da je bio ministar spoljnih poslova i za šta je lobirao. On je lobirao i želeo da postane generalni sekretar UN. Sada je jasno da je on svoj kompletan državni mandat posvetio tome - navodi Vukelić.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta za monitoring ljudska pravai borbu protiv korupcije Transparentnost podsetio je da je Vuk Jeremić bio i savetnik Borisa Tadića u vreme kad se vodila odlučujuća borba za Kosovo i Metohiju.

- Jeste on tada bio i ministar inostranih poslova i jeste bio predsednik generalne skupštine UN kao predstavnik Srbije i ja moram da kažem da je narod srbije platio to njegovo predsedavanje tamo, milionima evra i dolara, jednostavno očekujući da će on doneti neku korist za Republiku Srbiju. Međutim, dešava se potpuno suptorno - navodi Spasić i dodaje :

- Imamo Vuka Jeremića kao vinovnika međunarodnih afera, američki Kongres je pokrenuo jednu istragu protiv Bajdenovog sina da se vidi šta se događalo u vreme kad je Bajden bio potpresednik SAD-a. tu je uključeno i ministarstvo pravde, FBI i oni su iz zaplenjenih papira videli da se i vuk Jeremić nalazi kao neko od ljudi sa kojima je Bajden komunicirao. Nije tu problem komunikacija već šta su oni tamo dogovarali. Sad nam je potpuno jasno da vuk Jermeić uvek koristi sve državne i druge raspoložive resurese kako bi se privatno bogatio - kaže Spasić.

Otkrivanje nove korupcionaške afere u Americi moglo bi da bude još jedna potvrda da je delovanje Vuka Jeremića, dok je kao predstavnik Srbije predsedavao Generalnoj skupštini UN, ali i dok je jurio fotelju generalnog sekretara svetske organizacije, bilo usmereno gotovo isključivo na sticanje lične koristi!