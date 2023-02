15. FEBRUAR JE PRAZNIK NAŠE SLOBODE! ALEKSANDAR ŠEŠELJ ZA PINK: Treba da budemo ponosi na sve podvige naših predaka (VIDEO)

Zamenik predsednika SRS Aleksandar Šešelj je istakao da je 15. februar praznik i naše slobode i naše državnosti i naše ustavnosti.

- Kroz istoriju se, kada govorimo o tom datumu, pokazalo koliko su Srbi slobodarski narod, narod kojem je stalo i do ljudskih prava i do demokratije i do slobode. Kada smo doneli Sretenjski ustav on je bio jedan od najliberalnijih u tadašnoj Evropi što je bilo zaista progresivno za to vreme - istakao je Šešelj za Pink.

Kako je istakao, treba da budemo ponosni na sve podvige naših predaka.

- Žao mi je što će Siniša Mihajlović biti odlikovan posthumno, ali je mu je drago što će dobiti orden. Drago mi je i što će prof. dr Milovan Bojić dobiti orden, on je zaslužan i za obnovu jedne od najvećih klinika kod nas i ko je život posvetio našem zdravstvu - dodao je Šešlje.

Novinar Večernjih novosti Dragan Vujičić navodi da je Dan državnosti svake godine sve svečaniji.

- Moramo da volimo svoju državu, da je poštujemo i da nagradimo svoje građane koji su to zaslužili svojim radom - istakao je Vujičić.

