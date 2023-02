Predrag Pantić: Odlikovanje za oca je velika čast, nadamo se da će uskoro biti slobodan čovek (VIDEO)

Zlatnom medaljom za hrabrost "Miloš Obilić" predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlikovao je povodom Dana državnosti Republike Srbije Dejana Pantića koga su kosovske vlasti uhapsile 10. decembra. Zbog njegovog hapšenja istog dana podignute su barikade na severu Kosova.

Pantić je zajedno sa svojim kolegama Srbima početkom novembra napustio kosovsku policiju kada su se Srbi povukli iz prištinskih institucija. Trenutno je u kućnom pritvoru u Severnoj Mitrovici, zbog čega je odlikovanje u njegovo ime u Predsedništvu Srbije primio njegov sin Predrag.

"Ovo odlikovanje od strane države, od strane predsednika, velika je čast i ocu i nama kao porodici. To nam dalje ukazuje da država misli na nas. Bili su od početka uz nas, pružili su svaki vid podrške i dalje stoje iza nas“, kaže za Kosovo onlajn Predrag Pantić.

O svom ocu, Predrag Pantić kaže da je sasvim običan čovek koji nikada nije bio u dodiru sa kršenjem zakona, koji ranije nikada nije bio priveden, niti se potukao.

"Tako jednog mirnog čoveka su uhapsili i optužili za neke apsurdne zločine. Pored toga što je uhapšen na pravdi Boga, bez dokaza i

objašnjenja, jer nam nije predočeno zbog čega i na osnovu čega je uhapšen, kršena su i sva njegova ljudska prava. Proživeo je torturu, kao da je bio otet, bio je kao talac u tom improvizovanom pritvoru. Dva dana je bio na stolici, sedam dana je non-stop imao lisice osim kada je išao u toalet i kada je jeo“, podseća Predrag Pantić na golgotu kroz koju je sredinom decembra prolazio njegov otac.

Apsurd je, kaže, da u 21. veku, usred Evrope, u pritvoru nije imao pravo na poziv i na posetu.

"Kao porodica prošli smo kroz veliki pakao jer nismo znali da li je uopšte živ. Tek 15-ti dan dobili smo prvu zvaničnu informaciju kada se javio advokatu. Borili smo se da kao teški srčani bolesnik dobije lekove za koje smo znali da ih nema. Dobio ih je tek šesti dan, a pije na desetine lekova svakog dana. Svaki normalan, zdrav čovek bi poludeo i osećao se loše u takvoj situaciji, a kamoli stariji čovek koji ima takve srčane probleme. Pustili su ga tek posle tri nedelje, ali on i dalje nije slobodan, u kućnom pritvoru je. Opet, bolje je nego tamo gde je bio pre“, priča Predrag Pantić.

Prema odluci suda u Prištini s početka januara, kućni pritvor za Dejana Pantića je produžen do 9. marta, a njegov sin kaže da se nada da će posle ova dva meseca ili u bliskoj budućnosti njegov otac biti pušten na slobodu jer nije izneto šta je on uradio, niti na osnovu čega je u kućnom pritvoru.

„Nadamo se da je to neka velika greška iz koje će se on iščupati i da će završiti sa celom pričom. Nadamo se da ćemo imati malo pravde i istine i da će se završiti pakao koji je proživeo on i naša porodica i uopšte narod na Kosmetu u tom periodu kada je bio uhapšen i kada su bile barikade“, govori nam Predrag Pantić.

Hapšenje njegovog oca, osim što je bilo traumatično za celu porodicu, podgrejalo je strepnje Srba na severu Kosova.

„Kada su uhapsili i optužili nekoga koga svi znaju kao mirnog i porodičnog čoveka, koji šeta svog psa, ne kreće se u nekakvim sumnjivim krugovima, niti je politički aktivan, sa najvišim ocenama na poslu, ko je čovek za primer, i onako ga držali, i drugi ljudi su kao i naša porodica bili pod stresom. Bili su u velikom strahu, baš zbog toga što su prepoznali da to sutra može da bude njihov otac, bilo ko. Da izvuku čoveka iz kuće, uhapse ga i terete za neke zločine. To je bio razlog zašto su ljudi izlazili na barikade. Još jednom zahvaljujem svima koji su nas na taj način podržali, čuo se naš glas, glas naroda, bez svega toga ne bi bilo moguće da otac sada bude ni u kućnom pritvoru“, iskren je Predrag Pantić.

Kaže da je otac otkako je u kućnom pritvoru išao dva puta kod lekara u pratnji policije, ali da je to ponovo maltretiranje nekoga ko je bolestan i u godinama.

„Sve vreme je u zatvorenom prostoru, nema pravo da izađe, a inače je non stop šetao. Sada je zatvoren u četiri zida. Ima povremena gušenja od zatvorenog prostora, probleme sa pritiskom, srčane probleme i česte vrtoglavice. Ali, majka je uz njega, svakako je bolje nego kada je bio u pritvoru. Mi se zbog toga nadamo da će ovo konačno da se okonča, da može normalno da ode kod lekara, da se prošeta, jer će tada njegovo zdravstveno stanje biti bolje“, ne gubi veru Predrag Pantić.

O tome u kom smeru se kreće proces koji se vodi protiv Dejana Pantića, njegova porodica nema zvanične informacije.

„Nije imao nikakva ročišta ni suđenja. Optužuje se za napad na kancelariju CIK-a koja se nalazi pored naše zgrade u momentu u kom uopšte nije bio tu. On tačno zna svoje kretanje tog dana, u kojoj pekari je kupio hleb, kada je i gde prošao sa veknom hleba. Kada su se desile eksplozije čuo ih je iz grada i zvao majku i mene da nam kaže da se nešto dešava i da budemo obazrivi kada budemo dolazili kući. Nakon toga, posle 10, 15 minuta je prošao, otišao na zadnji ulaz zgrade i nije se zadržavao. Video je da je tu gužva, da slikaju i snimaju. Otišao je kući sa veknom hleba. Ko god hoće može da vrati snimak kamera da vidi gde je bio u toku tog dešavanja. Mi i dalje ne znamo šta se tu zbiva, da li je sve greška pa da zato ne mogu tek tako da ga oslobode. Nadam se da će biti malo pravde i istine i da više neće da ga maltretiriju i da će agonija porodice da se završi“, kaže Predrag Pantić.