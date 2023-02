BLIŽI SE POČETAK SUĐENJA TAČIJU! Spremna prva grupa svedoka, njihova imena tajna

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug AP/Jerry Lampen via AP Photo | |

Suđenje liderima terorističke Oslobodilačke vojske Kosova Hašimu Tačiju, Redžepu Seljimiju, Jakupu Krasnićiju i Kadriju Veseljiju trebalo bi da počne 1. marta pred Specijalizovanim sudom za ratne zločine na Kosovu i Metohiji, a u prvoj grupi svedoka (ukupno ih ima oko 320) naći će se 12 ljudi i svi imaju status zaštićenih.

U poverljivom dokumentu, Tužilaštvo je dostavilo imena i pseudonim svedoka, redosled kada će biti pozivani, sve prethodne izjave ili transkripte svedočenja svedoka, da li će svedočiti delimično ili u potpunosti uživo, pitanja, činjenice i okolnosti u vezi sa kojima će svedok biti ispitan, predviđeno vreme za direktno ispitivanje, zaštitne mere koje su naložene u odnosu na svedoka...

Prema redu vožnje koji je najavljen, prvi svedoci mogli bi biti ispitani tokom aprila. Predviđeno je da se radi četiri dana nedeljeno, od ponedeljka do četvrtka, po pet sati na dan i tako tri uzastopne sedmice. To će najverovatnije biti iskorišćeno za iznošenje stavova tužilaca i odbrane. Onda bi trebalo da usledi pauza do dve nedelje, pa da se krene sa ispitivanje svedoka.

Tokom pripremnih konferencija, tužioci su iznosili da im je posebna briga zaštita svedoka, jer je ogroman pritisak na njih da ne iznesu svoja saznanja o zločinima. Takođe, tu su i prethodna iskustva kada su ljudi zbog straha odbijali da svedoče pred Međunarodnim sudom za krivične sankcije za bivšu Jugoslaviju u Hagu, a neki su i umrli pod sumnjivim okolnostima.

Inače, Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne i zločine protiv čovečnosti počinjena u 42 nelegalna pritvora OVK na tzv. Kosovu i u Albaniji nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 98 ubijeno, od marta 1998. do septembra 1999. godine

Optužnica Tačija, Veseljija, Seljimija i Krasnićija za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, mučenje i ubistva.

Za te zločine, po optužnici, Tači i saoptuženi snose i individualnu i komandnu odgovornost. Svi su, u periodu obuhvaćenom optužnicom, bili članovi Glavnog štaba OVK: Tači kao politički komesar, kasnije i zapovednik, Veselji kao šef obaveštajne službe, Seljimi kao glavni operativac, a Krasnići kao zamenik komandanta i portparol.