U prostorijama Predsedništva Jedinstvene Srbije u Beogradu, ova stranka je danas obeležila svoju stranačku slavu Sretenje i 19. rođendan u prisustvu rukovodstva stranke na čelu sa predsednikom Draganom Markovićem Palmom i koalicionih partnera iz SPS na čelu sa potpredsednikom Vlade, ministrom spoljnih poslova i predsednikom SPS Ivicom Dačićem i potpredsednikom Vlade i ministrom odbrane Srbije i potpredsednikom SNS Milošem Vučevićem i predsednikom Izvršnog odbora SNS Darkom Glišićem.

- Jedinstvena Srbija je državotvorna stranka i želim da damo podršku predsedniku Aleksandru Vučiću da donese odluku koja će biti najbolja za Srbiju. Mi se istorije ne odričemo, ali se od istorije ne živi. Mi moramo da vodimo računa o našoj deci, unucima i budućnosti naše lepe male države koja se zove Srbija. Imajući u vidu sve ono što se zove pritisak na Srbiju, posebno poslednja dva meseca, naš predsednik Aleksandar Vučić dobro se bori i kada je u pitanju nacionalno i ekonomsko pitanje i siguran sam da će odluke koje će on doneti biti od koristi za svakog čoveka koji živi u Sbiji ma kojoj veri i naciji pripadao - rekao je predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma i dodao:

- Isto tako želim da se zahvalim i Patrijarhu Porfiriju i njegove izjave su uvek bile nacionalne i neko kaže „crkva ne treba da se meša“, ali svi smo mi uz crkvu i našeg predsednika Aleksandra Vučića. Ja sam čovek koji slavi slavu i verujem u Boga. Srbija treba da donese takve odluke da svako živi od svog rada i da zadržimo sve investitore koji su doši u Srbiju i da dolaze i drugi investitori i ono što sebi mogu da kažem i što mi daje snagu je činjenica da i pored svih pritisaka u Srbiju dolaze investitori iz najmoćnijih država kao što su Nemačka, Sjedinjene Američke Države, Italija, Francuska i veliki broj radnika radi u tim fabrikama. Mi ne smemo da stanemo, to je kao kada bi stali na pola puta i treba da se vodi računa da odluka za budućnost bude nastavak ekonomskog napretka kada je u pitanju Srbiji. Napadaće Srbiju i u narednom vremenskom periodu jer smo mi kuća na putu na Balkanu i Srbiju ne mogu da zaobiđu i da je preskoče, a mi želimo da sarađujemo sa celim svetom, ali da ne traže od nas nešto što je nemoguće.

Marković kaže da kada je u pitanju saradnja sa koalicionim partnerima, da svi budu sigurni da će SNS imati i u narednom periodu podršku Jedinstvene Srbije.

- Mi se nikada nismo borili za funkcije, za ministarska mesta, ali smo uvek radili kao da imamo više ministara. I tako ćemo nastaviti i u narednom vremenskom periodu i molim da današnji praznik – Sretenje bude dan pomirenja između partija koje su sada parlamentarne i da se ne svađamo oko nacionalnog pitanja. Molim opoziciju, kao čovek iz centralne Sebije, obično je kod nas dan za mirenje Božić, a danas je veoma bitan praznik i da damo podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i kao što sve nacije kada imaju problem, a taj problem je nacionalno pitanje, da se svi udružimo. Ako su se na Kosovu udružili Kurti i Haradinaj kako da sruše Srbiju, zašto se mi ne udružimo, a ne da se bijemo u grudi ko je veći patriota i da nam to bude tema na svakom mestu. Srbiju su počeli da mrze zbog Vučića i ekonomskog napretka, jer smo prestigli i neke zemlje u EU i okruženju, zato napadaju Vučića - istakao je Marković i dodao:

- I kada je u Skupštini Srbije na dnevnom redu nacionalno pitanje svi poslanici treba da stisnu zeleno svetlo. Vučić ima najveći legitimet, dva puta je pobedio u prvom krugu i ja Vučiću verujem da će donete prave odluke. I danas da bude naš poziv na jedinstvo. I kada neko politički napadne Vučića oko naionalnog potanja i da tog nekoga ne napadnemo, nego da ga demantujemo. I što bi rekao jedan čovek iz Jagodine „mi ćemo da se otimamo dokle možemo“.

VUČEVIĆ : DA SE I DALJE BORIMO ZAJEDNO SNS, JEDINSTVENA SRBIJA I SPS

- U ime predsednika Srbije i Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića i celokupnog članstva SNS čestitam krsnu slavu Jedinstvenoj Srbiji. Slava je Praznik da se saberemo i da se okupimo i zbog toga želim sve da pozovem i Jedinstvenu Srbiju i Dragana Markovića Palmu i SPS i Ivicu Dačića da nastavimo dalje zajedno da podržimo predsednika Vučića u borbi za Srbiju, svi zajedno, jer nam je to zajednička otadžbina. Nije vreme za partikularne, stranačke i pojedinačne interese, već je vreme za odbranu države. Vremena su izazovna, a kada nisu bila, ali su danas nešto komplikovanija i nešto složenija za Srbiju. Verujem da ćete se držati onoga što smo zajedno radi prethodnih 12 godina, posebno čuvajući Srbe na Kosovu i Metohiji. Mnogo je simbolike u ovo datumu i Prvi srpski ustanak i prvi Ustav Srbije i onda na sve to da dodamo i ime vaše stranke – Jedinstvena Srbija, to je snažna poruka i snažna simbolika, a na nama je da tu simboliku, političkom borbom pretvorimo u realnost i da živimo i radimo za Srbiju i da se borimo dalje zajedno - rekao je potpredsednik SNS Miloš Vučević.

DAČIĆ: SRBIJA JE JAKA SAMO ONOLIKO KOLIKO JE JEDINSTVENA

- Vi imate najlepše ime za jednu stranku, a to je Jedinstvena Srbija i to bi trebalo da bude cilj svim politčkim partijama i da bude ideal. Vreme u kojem živimo opterećno je mnogim iskušenjima i borbi između dobra i zla. Ti izazovi nisu novi, ali njihova kulminacija se dešava poslednjih, godina i kulminacija koja ide da verifikuje ratne zločine nad našim narodom i egzodus našeg naroda i cilj te kulmanicije je pritsak na državno rukovodstvo Srbije, pre svega na predsednika Aleksandra Vučiča da popusti pred tim izazovima i baš zato je neophodno jedinstvo u Srbiji, jer Srbija je jaka samo onoliko koliko je jedinstvena. U tome je i sva tragičnost srpske situacije. Srbi su možda jedini narod u svetu da kada nas ima više, nije u pitanju operacija sabiranja, nego delenja. Naš zajednički državni i nacionalni interes je da osmislimo najbolji moguči našin, kako da sa jedne strane zaštitimo nacionalni interes, a sa druge strane ekonomski interes svih naših građana. U tome je sva kompleksnost ovoga trenutka, u tome je i sva težina situacije u kojoj se nalazi Aleksandar Vučić. Zato mislim da je od kapitalne važnosti da to narodno jedinstvo bude što jače, da bude što šire. Nažalost svedoci smo da neke političke stranke to ne žele, ali svi oni koji drugačije rade, rade na štetu državnog i nacionalnog nteresa Srbije. Ja mogu sa ponosom da kažem da smo sa SNS postigli ogromne rezultate i dali doprinos da se Srbija promeni nabolje u svim segmentima društva. Srbija je danas pouzdan i predvidiv partner na meunarodnom planu, Srbija je deo rešavanja problema, a ne problem. Dani koji nas čekaju sigurno nisu laki, ali u narednom periodu u Srbiji treba da ima puno volje, snage i političkog kvaliteta, a ja mogu samo da kažem u ime partije koju ja vodim – SPS i sigurno Jedinstvene Srbije da ćemo mi u interesu Srbije nastaviti naše i partnerske, ali i prijateljske i bratske odnose sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem - poručio je predsednik SPS Ivica Dačić.