VESIĆ: Nadam se da tužilaštvo ima snage da privede pravdi i kazni one koji su nosili oružje sa namerom da ubiju predsednika

Goran Vesić, Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izjavio je da su lažni desničari, lažne patriote i lažni političari pokazali danas ispred Predsedništva Srbije, da je njihova jedina politika izazivanje haosa u zemlji, nasilno rušenje ustavnog sistema i ubistvo predsednika Aleksandra Vučića.

On je naveo da puška koja je danas pronađena kod teroriste Bobačeka podseća na ono što se dogodilo 2003. godine kada je iz slične puške ubijen premijer Đinđić.

Tada Srbija nije imala snage da zaštiti premijera od ubica. Danas je naša zemlja snažnija i zaštitiće predsednika Vučića i državu, rekao je Vesić.

On je izrazio nadu da tužilaštvo ima snage da privede pravdi i kazni one koji su nosili oružje sa namerom da ubiju predsednika, kao i one koji su predsedniku javno pretili ubistvom.

Teroristima je mesto u zatvoru, navodi Vesić.