Zoran Tomić: Skupilo se kuso i repato večeras ispred Predsedništva da se "junači", da pokazuje svoju silu i to nad kim?

Povodom večerašnjih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića, oglasio se Zoran Tomić, član Predsedništva Srpske napredne stranke.

- Skupilo se kuso i repato večeras ispred predsedništva da se "junači", da pokazuje svoju silu i to nad kim? Nad Aleksandrom Vučićem koji se borio svih ovih godina da temu Kosova i Metohije vrati u fokus, da spreči povećanje spiska zemalja koje su ovu lažnu državu priznale, da se bori za očuvanje našeg naroda na vekovnim ognjištima i da do nove Oluje ne dođe! Skupili se večeras na poziv onih "junaka" koji su u skupštinu jurišali na predsednika da ga linčuju, očekujući da će napraviti incident da bi sebe proglasili mučenicima i narod izveli na ulice. Kad im je Vučić poremetio planove, na istoj sednici jasno raskrinkao da su ništa nego najobičniji poslušnici Aljbina Kurtija i da se najbolje mogu zvati antidržavna opozicija, usledila je nova akcija ni manje ni više nego na Sretenje- kaže Tomić i dodaje:

- Umesto da su danas pokazali patriotizam i da su pomogli da se uputi jasna poruka jedinstva i snage Srbije, oni su zbog svoje sujete, kratke pameti i zlobe organizovali najekstremnije svoje oblike da protestvuju ispred predsedništva i da prete smrću predsedniku Vučiću. Zahvaljujući radu naših službi sprečena je danas osoba da se pojavi na skupu sa snajperom, koji je bio jasna poruka da ova antidržavna koalicija nema politiku, već želju da padne krv i to krv Aleksandra Vučića, jer po njima svi problemi počinju i završavaju se u njemu, koji se izborio za 27 povlačenja priznanja, koji je temu Kosova i Metohije vratio u fokus međunarodne diplomatije, koji je jačao poziciju Srbije i obezbedio saveznike da nam u ovoj borbi pomognu. Da, problem je u njemu jer se borio da Srbi na Kosovu i Metohiji imaju 10 godina mira i mogućnosti da se institucionalno bore za svoj opstanak, koji se borio da Zajednica Srpskih opština i Briselski sporazum moraju da se sprovedu. Ako je problem u njemu zašto Kurti beži od Zajednice srpskih opština, zašto beži od Briselskog sporazuma, zašto danas njegovi mentori njemu lupaju packe i vrše pritisak na njega, a ne na Srbiju? Zašto je antidržavnom bloku zamrznuti konflikt toliko važan, konflikt koji su oni kreirali kad su pustili 1.800 terorista iz zatvora, pravnosnažno osuđenih, među kojima je bio i Kurti? Zašto Boško Obradović, Milica Đurđević Stamenkovski, Miloš Jovanović u svoju koaliciju primaju Vuka Jeremića koji je svojim glupim pitanjem Srbiji natovario probleme, a njegov mentor Tadić slao svoje pregovarače da dogovore granicu? Zato što njima nije stalo ni do Kosova i Metohije, niti do Srba, njima je stalo samo da dođu na vlast po svaku cenu, a opcije su im se smanjile, vreme im ponestaje, jer u Skupštinu pitanje je da li bi ikad više ušli, pošto na demagogiji i politikanstvu su svoje karte ispucali- kaže Tomić.

- Lažne patriote biće oduvane sa političke scene, narod nisu nasankali niti nasamarili da se u njihove krvave planove pridruži, a ni Vučića nisu zastrašili niti uplašili. On će svoju borbu za očuvanje Kosova i Metohije i našeg naroda nastaviti, jer su njemu sudbina i interes našeg naroda ispred svega drugog- zaključio je Tomić.