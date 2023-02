'SKUP KOD PREDSEDNIŠTVA UNAPRED POZIVAO NA NASILJE I OPASNOST' Krstić: Imali smo sramni performans, govornike, i eksplicitno nasilničke poruke' (VIDEO)

Nekoliko stotina građana se, na dan Državnosti Srbije okupilo ispred Predsedništva sa ciljem da uđu u zgradu. Oni su takođe, u više navrata pretili smrću predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, zbog čega je i Dejan Bobiček, pripadnik neformalne ultradesničarske grupe "Narodne patrole" uhapšen, jer je kod njega pronađen karabin i meci.

Markentiški stručnjak Nebojša Krstić je istakao da je pomenuti skup u najavi predstavljao opasnost i poziv na nasilje, u samoj najavi istog. Oni su, kaže Krstić legitimizovali nasillje.

- Ništa se u Srbiji nije desilo, odlučilo potpisalo, nema nikakvog događaja da bi se ovo okupljanje desilo. Oni su unapred rekli da ljudi smeju da vrše nasilje. To je prvi stepen, a onda imamo sramni performans, govornike, poruke koje su eksplicitno nasilničke. Imamo i materijalne dokaze kod nekih od učesnika - dodao je Krstić.

Vi imate u Srbiji tinjajuće i valjajuće nasilje u seriji događaja kodi prethode, setite se onih tzv petmilionskih skupova sa pozovima na vešala, pa kamenovane policajaca, kod Skupštine, naveo je Krstić, pa dodao:

- Imali ste samo pre nekoliko dana nasilnički akt u skupštini, tokom sednice, koji je takođe bio poziv na nasilje - rekao je Krstić podsećajući i na blokade mostova, i bombardovanje medijskom slikom, pojedinih koji su pokušavali da optuže predsednika Srbije i državu.

Sada je doteralo cara do duvara, rekao je Krstić, ističući da je u pitanju ozbiljno najavljivanje sukoba, šta država više nikako ne sme da toleriše.

Ovo od juče je krivično delo - naveo je Krstić.

Bivši oficir kontraobaveštajne službe Ljuban Karan kaže da ništa nije slučajno, a što se juče desilo. Plan je bila totalna agresija, mrtve glave, a krajnji cilj je bio prevrat i rušenje vlasti.

- Sve to kreće naivno, i sve je to po nalozima stranih faktora. Polako se diže temperatura, pa ond aimamo agresiju, za šta su spremne nasilničke grupe. Za prevrat u nekoj državi potrebna su tri važna faktora. To je strani faktor, i sigurni smo da on postoji, i mislim da postoji za kompletne ove organizacije. Imamo i kriminalne grupe, koje su, na sreću ovde uklonjene na vreme - objasnio je Karan i pomkenuo treću stvar:

- Političke grupe, koje su ušle u skupštinu. Juče sam imao priliku da pričam sa poslanikom iz tih struktura. Pitao sam ga zašto idu na proteste, kada je Vučić rekao da neće da prizna Kosovo, da neće potpisati i prihvatiti ulazak Kosova u UN. On kaže da to nije protest i podrška... Ja sam rekao da se podrška daje u skupštini, a ne u ulici sa puškama - priča Karan.

Direktor "Srpskog telegrafa" Saša Milovanović se dotakao tvita Vladimira Gajića, koji je pozvao na ''otpor kapitulaciji".

- Vuk Jeremić je to retvitovao... Vuk Jeremić je učinio sve kako bi Kosovo postalo nezavinno. Dobio je i pohvale u Albanskim medijima... Uradio je mnogo na tome da se napravi granica na Jarinju i Brnjaku. A sada smo videli da je trgovao i informacijama, pa je sada u međunarodnoj aferi gde se jure ovi sa novcem... - dodao je Milovanović.

Ovaj protest nije spontan, pozivali su svi oni koji ništa nisu uradili kada su trebali, u realnom vremenu, kada je bio Pogrom, i slično, kaže Milovanović.

Autor: