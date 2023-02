Predsednik kluba strelaca "MUŠ" Petar Pantić rekao je danas da je karabin sa optičkim nišanom kvalitetna puška sa dobrim mehanizmom.

"Kalibar može da bude različit od šest do sedam milimetara. Optički nišani mogu uvećavati šest do sedam puta, dok taktički uvećavaju i do pedeset puta", rekao je Pantić.

On je za Tanjug objasnio da puška sa optičkim nišanom može biti registrovana kao lovački snajper ili puška koja se koristi u sportske svrhe.

Pantić je naveo da je ovo oružje veoma efikasno kada ima dobru optiku i municiji i kada iz njega puca dobar strelac.

Podsećamo da je pripadnik neformalne ultradesničarske grupe "Narodne patrole" Dejan Bobaček juče uhapšen zbog posedovanja karabina sa optičkim nišanom i postojanja osnova sumnje da je sa još dvojicom ljudi izvršio krivično delo pozivanja na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

