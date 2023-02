Dr Orhan Dragaš: Ruska specijalna operacija u Srbiji

Dr Orhan Dragaš objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti:

Demonstracije ekstremista ispred Vučićeve kancelarije bile su završni dokaz u dugom trajanju ruskog agresivnog ponašanja prema Srbiji i njenoj vlasti. Kome to još nije jasno, nedostaje još samo jedan dokaz, a on se na sreću nikada neće pojaviti. Taj dokaz bi se pojavio da je snajperista iz Bačke Palanke uspeo da dođe do Beograda i da obavi naručeni posao.

Pojavio bi se da je „super-patriota“ iz Bačke Palanke uspeo da sa svojim snajperom dođe do Beograda i da obavi naručeni posao. Ali tada nikakvi dokazi nikome ne bi bili potrebni. Srbija bi otišla u anarhiju, a odmah zatim i u bedu i opšte beznađe. Državom bi upravljao neko ko je sa ruljom ispred Predsedništva bio na telefonskoj vezi, ubeđen da je kucnuo čas da Srbiju preuzmu patriote. Ruske, ne srpske.

Srbija je za Kremlj sestra – samo na rečima, ali na delu je gledaju kao plen. Birajte dokaze. Kad god je Putin uzeo secesiju Kosova kao opravdanje za svoje agresije na suverene države. Ili kada Lavrov pominje „genocid u Srebrenici“ kao nešto što Rusija neće da dopusti da se desi njenom narodu.

Dokaz je i kada Kremlj šalje emisara Vučiću da ga natera da pravi vladu sa opozicijom, dok ga ona „smenjuje“ na protestu ispod prozora. Dokaz su i trojica uhapšenih ruskih obaveštajaca koji su vodili upad u Narodnu skupštinu 2020. I kada su njihove kolege fotografisale na radnom mestu Vučićevog sina, uz neskrivenu poruku da umesto objektiva u rukama može biti nešto drugo.

I kada je otkriveno da je potpukovnik GRU-a plaćao srpskom vojnom obaveštajcu poverljive informacije. Dokaz za rusku ustremljenost na Srbiju je i svaka izjava Marije Zaharove. Izaberite bilo koju. Možda pretnju od pre nekoliko dana da će Srbija imati „nepopravljivu štetu“ ako bude sarađivala sa Zapadom, a ne sa Rusijom. Dokaz je i Putinovo vređanje Srbije kad nije otišao da primi počasni doktorat od vrha Beogradskog univerziteta, nego se družio sa svojim omiljenim huliganima bajkerima na Zvezdinom stadionu.

Dokaz je i kada medij pod kontrolom Kremlja usred Srbije objavljuje oglas za „pse rata“ da ubijaju civile i branioce nezavisne Ukrajine koju su napali. Naročito je dokaz kada ruski ambasador preti Srbiji da ne sme da napravi sporazum sa Prištinom sve dok oni ne završe svoju okupaciju Ukrajine. I tako dalje, sve do snajperiste iz Bačke Palanke i poziva na ubistvo Vučića, sve uz skandiranje „Rusija, Srbija“.

O kakvom se ovde bratstvu i prijateljstvu radi? Koji prijatelj će vam uraditi ovo što Rusija već godinama radi Srbiji? Da priredi linč ispred kancelarije šefa države, koji ima legitimitet od dve trećine građana, a predvode ga kobajagi patriote ogrnute u zastave strane države!?

Pošto su sve granice već pređene, zao duh ruske politike prema Srbiji više se neće vratiti u bocu. On može da bude samo radikalniji i to Srbija mora da ima u vidu kada bude donosila svaku sledeću odluku.

Posle pokušaja linča na Andrićevom vencu, ne postoji nijedan razlog da Srbija ne uvede makar deo sankcija ruskim korumpiranim ratnim liderima i njihovim kompanijama. Razlog nije samo njihova agresija na Ukrajinu, već još više njihov pokušaj agresije na Srbiju.

Svi pipci toksičnog ruskog uticaja u Srbiji, a njih je nažalost još uvek mnogo i na ulici, i u podzemlju, u medijima čak i u parlamentu i državnim službama, ne zaslužuju više ni dan tolerancije za to što rade sopstvenoj državi.

Srbija ne treba da potroši nijedan dan svoje budućnosti u iluziji da joj od Rusije dolazi bilo šta dobro. Dokaza je previše, Rusija ih čak nije ni skrivala u svojoj nadmenosti i oholosti. Pošto je prešla i poslednju granicu, vreme je da joj Srbija odgovori istim rečima koje je Putin izgovorio ispred Hrama Svetog Save – Spasiba za družbu. Plus da doda - Skatertyu daroga!

I da nastavi svojim putem.