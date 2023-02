POLITIČKI ČARDAK NI NA NEBU NI NA ZEMLJI! Petković: Kosovo je osuđeno na postojanje u prostoru između želja i realnosti

U međunarodno-pravnom smislu samoproglašeno „Кosovo“ do danas je ostalo provizorijum i politički čardak ni na nebu ni na zemlji, nešto što je osuđeno na postojanje u prostoru između želja i realnosti, istakao je direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković.

“Žitelji Кosova i Metohije albanske nacionalnosti danas pompezno obeležavaju 15 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti, učinjenog suprotno međunarodnom pravu i principima nepovredivosti granica suverenih država na kojima počiva stabilnost savremenog sveta. I pored najavljenih svečanih sednica i parada u Prištini, ne može se poreći činjenica da je u međunarodno-pravnom smislu samoproglašeno „Кosovo“ do danas ostalo provizorijum i politički čardak ni na nebu ni na zemlji, nešto što je osuđeno na postojanje u prostoru između želja i realnosti”, naglasio je Petković u saopštenju.

Realnost je, podvlači Petković, da samoproglašeno Кosovo, uprkos podršci značajnog broja moćnih i uticajnih zemalja, nije i ne može da postane država, jer značajno veći deo međunarodne zajednice svestan je da bi dopuštanje jednog takvog presedana imalo katastrofalne posledice po stabilnost u svetu.

“Naspram 84 države koje priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost, danas je 106 zemalja koje čvrsto stoje na strani Srbije i međunarodnog prava. To što je 27 država povuklo priznanje, bilans je rada politike Beograda i predsednika Aleksandra Vučića koji odlučnom i mudrom politikom predstavlja čvrstu branu legalizaciji takozvane kosovske nezavisnosti, za razliku od onih koji su do 2012. izdejstvovali više od 100 priznanja i različitim potezima s predumišljajem, ili bez, ojačavali pozicije Prištine. U međuvremenu, „najmlađu evropsku demokratiju“, kako samoproglašeno Кosovo nazivaju oni koji veruju u sopstvene laži, napustile su desetine hiljada ljudi, mladi su ostali bez ikakve perspektive i šanse da se zaposle, pravni i socijalni sistem je u haosu, i zato su današnje komemoracije proslava rasula, a ne uspeha”, dodao je on.

Pitanje je, kaže, zato ko od onih koji će danas učestvovati na proslavama i svečanim akademijama u Prištini zaista oseća da je takozvano „Кosovo“ išta više od puke maštarije, i ko se tamo istinski identifikuje sa izmišljenim „kosovarskim“ identitetom i plavo-žutom zastavom.

“Na kraju, pored Albanaca, koji ni sami ne veruju da je samoproglašeno „Кosovo“ država, već se nadaju da je ono samo faza u procesu stvaranja velike Albanije, tamo žive i Srbi i drugi nealbanci za koje je Кosovo i Metohija bilo i ostalo neotuđivi deo Srbije za koje će se Beograd, kao i do sada, čvrsto boriti i biti uvek uz njih”, zaključio je Petković.

