JOŠ JEDNA DRŽAVA POVLAČI PRIZNANJE SAMOPROGLAŠENOG KOSOVA! VUČIĆ ZA TV PINK IZ MINHENA: Imali smo dobre sastanke, bili smo precizni i jasni!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da je u Minhenu, gde učestvuje na 59. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji imao dosta bilateralnih sastanaka i da su oni bili precizni i jasni.

Predsednik Vučić je za TV Pink rekao da je imao važne razgovore sa predstavnicima Grčke, Nemačke, Francuske, EU, SAD, Velike Britanije.

- Razgovarali smo o dijalogu sa Prištinom, našim političkim i ekonomskim odnosima. Mislim da smo dobro zastupali interese Srbije i ljudi moraju da znaju da epohalnih novosti nije i ne može da bude. Došli smo ovde i mogli smo precizno i racionalno da objasnimo našu poziciju, mada je to u eri društvenih mreža teško. Naišli smo na poštovanje SAD, Francuske, Nemačke, Grčke, Velike Britanije - rekao je Vučić.

Kako kaže, sutra će nastaviti da razgovara o dijalogu sa Prištinom.

- Borelj je bio tu prisutan, razgovarali smo i o neophodnosti formiranja ZSO, šta ćemo da razgovaramo u okviru pregovaračkog plana, oni su sami rekli da znaju koje su linije koje Srbija ne može da prekorači. Bili smo precizni i jasni i bolje je da sastanci traju i pola sata, a ne satima - istakao je Vučić.

Još jedna zemlja povlači priznanje samoproglašene nezavisnosti Kosova

Vučić je upitan koja je dobra vest koju je najavio rekao da smo u posedu još jedne od nota za povlačenje priznanja, ali da je dogovor da se sačeka desetak dana, pa da se objavi njeno ime.

- To bi bila 27. ili 28. zemlja. Za jednu nismo sasvim sigurni, jer je "na ivici" - naveo je Vučić.

Prihodi u februaru biće drastično veći

- Ljudi moraju da razumeju, nismo mi Deda Mraz koji treba da im donosi lepe vesti u kuću. Naš je posao da Srbiji donese najnižu nezaposlenost, ujedno i mir i stabilnost. Većina ljudi na odmoru, spojila praznike, to je omogućila pametna politika i ekonomija. Očekujem da nam prihodi u februaru budu drastično veći od očekivanog - kazao je Vučić.

Ponošev komentar o proglašenju nezavisnosti Kosova

Vučić je povodom najnovijih izjava dela opozicije rekao da mi imamo navalu junačenja u Srbiji i dodao da su to ljudi koji su učestvovali u najgorim odlukama za našu zemlju.

- A inače bi on junak, preduzeo nešto, čime? Mi imalo navalu junačenja u Srbiji i to od onih koji su uvek bili sve sem junaci. I kad ih vidite to su sve ljudi koji su učestvovali u najtežim odlukama za Srbiju, koji su smanjivali stopu zaposlenosti. Da ne pričamo o tome da su topili tenkove, u Češkoj su topljeni, kao što su strele i ose uništavane za 156 dolara po komadu, one vrede mnogo mnogo više. Čime da krenu, a šta da urade? Što ništa nisu uradili 2004. godine? Mi ljudi u Srbiji moramo da se dogovorimo sa sobom. Nije meni problem da trpim neistine. Oni su zabrinuti ukoliko bi Srbija mogla da nastavi svoj privredni oporavak i ne prizna nezavisnost Kosova, jer onda sva njihova politika koja je zasniva na mržnji propada. Već 11 godina slušam kako ću da potpišem nezavisnost Kosova, da ću da ih pustim u UN, što bila prirodna posledica njihovih katastrofalnih delovanja, i evo 11 godina se to ne dešava - rekao je Vučić i dodao:

Zabrinuti su zbog toga što Srbija ide napred, i na svom evropskom putu i sa svojim investicijama, čuva nezavisnu politiku, čuva svoja tradicionalna prijateljstva.... Nisu oni zabrinuli za Srbiju, nego za svoje stolice, a zaboravili su da njih treba da dobiju od građana Srbije, a ne tako što će neko da donosi puške i misli da će tako da rešava probleme. Ali narod u Srbiji to razume. Ljudi znaju ko su oni koji se bore, koji su u ringu i nikada ne beže.

Ne mislim ništa loše o Narodnoj stranci

Predsednik Vučić izjavio je večeras da o Narodnoj stranci Vuka Jeremića ne misli ništa loše, sem da su nesposobni i neodgovorni.

Naime, Vučić je to rekao komentarišući saopštenje te stranke da su bili na protestu desničarskih organizacija, organizovanom pre dve večeri ispred Predsedništva, ali da nisu ekstremisti.

- Ne mislim ja da su oni ekstremisti, ne mislim ništa loše. Za njih je onaj izraz nepodnošljiva lakoća neodgovornosti, koja znači da sebi opraštaš sve - rekao je Vučić.

Kako je rekao, oni nemaju rezultate u nacionalnom smislu.

- Pogledajte kako Srbija danas izgleda, kako rastu plate, šta smo imali tada osim što su oni bili bogati i bahati - rekao je Vučić, koji danas učestvuje u 59. Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Razgovaramo o odlasku u Brisel na dijalog o KiM 27. ili 28. februara

Na pitanje novinara da prokomentariše informaciju koja se danas pojavila da će možda ići u Brisel 27. februara, Vučić je rekao da je on ranije izjavio da ne vidi, posebno pre minhenskih sastanaka, smisao da ide u Brisel i da je ranije bilo reči o datumima za njegov odlazak u Brisel, 19. februar, 21. i 23. februar.

Sada razgovaramo da to bude 27. iili 28. februara, dodao je Vučić.

- Razmišljao sam o dolasku u Minhen, dobro je da smo došli, jer zamislite da nismo ovde, zamislite kakve bismo prilike otvorili nekima drugima za iznošenje neistina o našoj zemlji. Ovako smo se pokazali kao pouzdan partner, kao neko ko je racionalan i razuman i razložan i kao neko ko se poštuje. Pokazali smo da na Srbiju može da se računa kada se sa njom razgovara - rekao je Vučić.

Vučić poručio: Meni nije potrebno da citiram Kneževu večeru Meni nije potrebno da citiram kneževu večeru, rekao je predsednik Vučić večeras. - Znam nad čim i kome sam se zakleo. Da se zaklinjem prevarantima ne pada mi napamet. Ni onima koji su to svojom nesposobnošću i lažima bezbroj puta dokazali, onima koji govore da puštam kišu iz Harpa u Barajevu, da je neko organizivao zemljotres u Turskoj, ja stvarno takvim ljudima ne mogu da odgovorim ništa - rekao je Vučić.

Nikada snažniji zahtevi Evropljana i SAD za formiranje ZSO

Predsednik Vučić rekao je večeras da je sa američkim državnim sekretarom Entonijem Blinkenom u Minhenu razgovarao o francusko-nemačkom, odnosno evropskom predlogu za rešavanje kosovskog pitanja, kao i o bilateralnim odnosima i drugim pitanjima.

- Govorili smo o svemu drugom i o tome da su Amerikanci bili jedni od retkih kada su bile barikade na severu KiM koji su želeli da čuju primedbe Srba. Oni su želeli da razgovaraju sa stvarnim predstavniima naroda i sa severa i sa juga - rekao je Vučić večeras odgovarajući na pitanje o čemu je razgovarao sa Blinkenom i da li su Amerikanci pokazali razumevanje.

Vučić je ukazao i koliko je važna Zajednica srpskih opšitn, i to ne samo za ljude na severu već i na jugu Kosova i Metohije.

- Šta ćemo sa ljudima sa juga i kako će oni da se organizuju, ako nemaju ZSO. Kako će ljudi u Donjoj Gušterici, Klokotu - upitao je Vučić i istakao da je ZSO strašno važna.

Vučić je rekao i da institucijama Prištine ne veruje ništa, ali je ocenio da posle odluke Evropskog saveta i želje Evropljana i Amerikanaca da rade na tom pitanju nikada neće biti snažniji zahtevi za formiranje ZSO, a da koliko će zbog unutaralbanskih problema to da traje ne može da sudi.

Dačić: Jasne su svima naše crvene linije Ivica Dačić, ministar spoljnih poslova, istakao je da su stranim političarima jasne crvene linije naše politike istakavši da je to potvrda ispravnosti državne poltike koja se vodi.

Predsednik Vučić rekao je da ljudi prepoznaju one koji se bore za svoju zemlju.

Vučić je rekao da je Srbija njegov život i da svoj posao radi odgovorno i časno.