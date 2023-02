Filipović: Iza nereda u Beogradu stoje strane obaveštajne službe! Niko ne nabavlja snajper na pijaci!

Nema nikakve dileme da iza ovih likova koji su pokušali da izazovu opšti haos u Srbiji i Beogradu, stoje određene strane obaveštajne službe, rekao je za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na Tv Pink nekadašnji poslanik i političar Srbislav Filipović.

Desničari koji su u sredu divljali ispred Predsedništa u Beogradu, planirali su da izazovu nerede.

Filipović je rekao da nema nikakve dileme da iza ovih likova koji su pokušali da izazovu opšti haos u Srbiji i Beogradu, stoje određene strane obaveštajne službe.

- Nisu oni ni toliko inteligentni niti sposobni da sami od sebe nabave snajper sa optikom niti municiju koja probija pancir. To se ne nabavlja na pijaci - rekao je Filipović.

Kako kaže, cela ta situacija koju smo mogli da gledamo i to na dan državnosti, je slika koja je jako loša. Dodaje da smo imali sreću da naše službe bezbednosti dobro rade svoj posao i isprate celu situaciju.

- Mi mesecima gledamo pripremu javnosti za nešto što treba da se dogodi, kako bi ti ispalo kao prirodan događaj. Pripreme i za antentat na Zorana Đinđića su trajale jako dugo, kako bi se narod navikao na to i kako bi to bilo prirodno - rekao je Filipović.

Kako kaže, Vučić se ustrenio i izjavio rat mafiji i samim tim je postao meta.

- Da se njemu nešto dogodilo, tog momenta bi Srbija otišla u haos. Pitanje je šta bi na dalje bilo, ne bi bilo ni mira ni stabilnosti, niti investicija. On je podigao zemlju sa samog dna - rekao je Filipović.

Advokat Svetozar Vujačić, rekao je da se slaže sa svim što je Filipović rekao i dodao da je ovo bio pokušaj državnog udara.

- Mislim da će morati da dođe do prekvalifikacije ovog krivičnog dela, ovo je pripremanje na državni udar. Ja sam više puta rekao da postoje ljudi koji jasno i glasno pozivaju na to i govore da Vučića niko na izborima neće pobediti ali da ima načina kako da se on skine sa vlasti. Šta je to nego poziv na ovo - rekao je Vujičić.

Kako kaže, potpuno je siguran da je 15. napravljena crvena linija. Dodaje da se nada da će ove kazne koje će dobiti za ovaj pokušaj državnog udara biti takve da nikome ne padne više takvo nešto na pamet.

Prof. Miroslav Bjegović je rekao da bi svi koji se late ovakvog posla, moraju biti svesni kako mogu da završe. Dodaje da smo u Srbiji bili slabi sa izvršenjem naših bezbednosnih mera.

- Ovde postoje i elementi terorizma i ovaj slučaj može da se tretira i na taj način - rekao je Bjegović.

